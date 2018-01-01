  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    У Молдові телеканал оштрафували за трансляцію сюжетів з російських новин

    Штраф становить 50 тис. леїв (близько 3 тис. доларів)
    Координаційна рада з питань теле- і радіомовлення Молдови оштрафувала телеканал «РТР-Молдова» за недотримання закону про боротьбу з іноземною пропагандою. Про це повідомляє молдовське інформагентство Realitatea.md. «Кілька днів КРТР проводила моніторинг телеканалу і з'ясувала, що в його ефірі виходили такі ж
    • Сьогодні, 07:59
    • Розсилка

    Штраф становить 50 тис. леїв (близько 3 тис. доларів)

    Координаційна рада з питань теле- і радіомовлення Молдови оштрафувала телеканал «РТР-Молдова» за недотримання закону про боротьбу з іноземною пропагандою.

    Про це повідомляє молдовське інформагентство Realitatea.md.

    «Кілька днів КРТР проводила моніторинг телеканалу і з'ясувала, що в його ефірі виходили такі ж сюжети, що і на телеканалі «Росія 1». Крім того, у деяких випадках аналогічними були і підводки до сюжетів.  Вони виходили у випусках місцевих новин і займали від 28% до 41% часу випуску», — йдеться в повідомленні.

    На засіданні КРТР вирішили оштрафувати канал на 50 тисяч леїв (близько 3 тисяч доларів), а у впадку повторного порушення — збільшити штраф.

    Директор «РТР-Молдова» Євген Сергєєв заявив, що з рішенням ради не згоден.

    Закон, що забороняє ретрансляцію російських новин, був підписаний в Молдові 10 січня цього року. Його підписав замість президента країни Ігоря Додона спікер парламенту.

    Росія ЗМІ Молдова закон штраф
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ