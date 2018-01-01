У Молдові телеканал оштрафували за трансляцію сюжетів з російських новин

Штраф становить 50 тис. леїв (близько 3 тис. доларів)

Координаційна рада з питань теле- і радіомовлення Молдови оштрафувала телеканал «РТР-Молдова» за недотримання закону про боротьбу з іноземною пропагандою. Про це повідомляє молдовське інформагентство Realitatea.md. «Кілька днів КРТР проводила моніторинг телеканалу і з'ясувала, що в його ефірі виходили такі ж



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Штраф становить 50 тис. леїв (близько 3 тис. доларів)

Координаційна рада з питань теле- і радіомовлення Молдови оштрафувала телеканал «РТР-Молдова» за недотримання закону про боротьбу з іноземною пропагандою.

Про це повідомляє молдовське інформагентство Realitatea.md.

«Кілька днів КРТР проводила моніторинг телеканалу і з'ясувала, що в його ефірі виходили такі ж сюжети, що і на телеканалі «Росія 1». Крім того, у деяких випадках аналогічними були і підводки до сюжетів. Вони виходили у випусках місцевих новин і займали від 28% до 41% часу випуску», — йдеться в повідомленні.

На засіданні КРТР вирішили оштрафувати канал на 50 тисяч леїв (близько 3 тисяч доларів), а у впадку повторного порушення — збільшити штраф.

Директор «РТР-Молдова» Євген Сергєєв заявив, що з рішенням ради не згоден.

Закон, що забороняє ретрансляцію російських новин, був підписаний в Молдові 10 січня цього року. Його підписав замість президента країни Ігоря Додона спікер парламенту.