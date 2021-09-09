У Молдові запроваджують надзвичайний стан через Covid-19

Режим надзвичайного стану триватиме з 11 вересня до 31 жовтня

На території Молдови з 11 вересня оголошується надзвичайний стан в галузі охорони здоров'я через ситуацію з коронавірусом. Про це оголосила міністр охорони здоров'я Молдови Алла Немеренко, повідомляє point.md.

Режим надзвичайного стану триватиме до 31 жовтня.

Підставою для такого рішення стало зростання кількості випадків зараження ковідом на території Молдови.

У зв'язку з цим для людей старше 18 років вводять нові обмеження на відвідування масових заходів. Зокрема, тепер, щоб потрапити на концерти, в театри, кінотеатри, нічні клуби, фестивалі, що проводяться на відкритому повітрі і в приміщеннях, необхідно представити один з наступних документів:

сертифікат про повний курс вакцинації, при цьому після отримання другої вакцини повинно пройти не менше 14 днів;

негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до заходу;

негативний експрес-тест на коронавірус, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин;

довідку про те, що людина за останні півроку перехворіла коронавірусом. При цьому з моменту одужання повинно пройти не менше 15 днів;

довідку про наявність антитіл після перенесеної хвороби, діючу не більше трьох місяців після проведення обстеження.

Також буде дозволено пред'явити сертифікат, що підтверджує наявність антитіл, який буде виконаний не пізніше, ніж за 90 днів.

За інформацією NewsMaker, наразі в Молдові до «червоної зони» епідеміологічної небезпеки через коронавірус входять 24 райони. За минулий тиждень кількість хворих ковідом зросла на 26%. З них понад 80% - невакциновані громадяни. Минулого тижня більш ніж на 30% збільшилася і кількість дітей, хворих на коронавірус.

Як вже відомо, Україна 13 вересня стане «жовтою». Оприлюднено повний список заборон.

Глава уряду Денис Шмигаль пояснив, навіщо Україна посилює карантин. Це відбудеться для уникнення жорстких локдаунів або «червоних» зон в країні цієї осені.

Наразі МОЗ працює над новими правилами карантину з привілеями для вакцинованих.

Детальніше читайте у статті: На порозі нового локдауну: як «жовтітиме» Україна та коли очікувати карантину