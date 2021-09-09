Туреччина скасувала ПЛР-тести для деяких туристів

У турецьких аеропортах туристів можуть вибірково попросити пройти експрес-тест на захворювання

У турецьких аеропортах туристів можуть вибірково попросити пройти експрес-тест на захворювання

Раніше в'їзд до країни без ПЛР-тесту був можливий лише для дітей віком до 6 років

У Туреччині скасували обов'язкове тестування на коронавірус для однієї категорії туристів. Довідку з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус більше не вимагатимуть від дітей до 12 років, повідомляє інформаційне агентство Bianet.

Згідно з новими правилами, для відвідування країни мандрівники, які не досягли 12 років, не зобов'язані надавати результати ПЛР-тесту на Covid-19. Раніше в'їзд без довідки був дозволений тільки дітям до шести років.

При цьому уточнюється, що дитина, якій в день прибуття в республіку виповнилося 12 років, вже зобов'язана мати при собі один з двох документів на вибір:

довідку з результатом експрес-тесту на антигени, зробленого за 48 годин до приїзду,

ПЛР-тест, зроблений не раніше ніж за 72 години до прильоту.

Нові правила діятимуть до кінця вересня із наступним переглядом вимог.

Окрім того, в аеропорту туристів можуть вибірково попросити пройти експрес-тест на захворювання.

Також з 6 вересня у Туреччині діють нові карантинні правила.

Як стало відомо, Польща додала громадян України до переліку осіб, яким з 9 вересня дозволений в’їзд до країни, в тому числі з метою туризму.

Нагадаємо, Україна 13 вересня стане «жовтою». Оприлюднено повний список заборон.

Глава уряду Денис Шмигаль пояснив, навіщо Україна посилює карантин. Це відбудеться для уникнення жорстких локдаунів або «червоних» зон в країні цієї осені.

Наразі МОЗ працює над новими правилами карантину з привілеями для вакцинованих.

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