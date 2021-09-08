Україна 13 вересня стане «жовтою»: повний список заборон

Після того, як Україна опиниться в «жовтій» зоні, карантинних обмежень побільшає

Поки що немає офіційної інформації про зміну епідемічної зони та посилення карантину в Україні

Із наступного тижня Україна поверне ряд обмежень через коронавірус, адже за кількістю хворих регіони виходять з так званої зеленої зони. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко анонсував перехід України до «жовтої» зони карантину з 13 вересня.

Нагадуємо, що при «жовтій» зоні карантинних обмежень заборонено:

проведення масових заходів за участю понад однієї людину на 4 кв. м. площі будівлі або території,

заповнення кінозалів і залів інших установ культури більш ніж на 50% місць;

відвідування шкіл, в яких не вакциновано щонайменше 80% персоналу, або в яких більше 50% учнів і персоналу перебувають на самоізоляції;

проведення у навчальних закладах масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю здобувачів освіти з більше ніж однієї групи (класу) та у присутності глядачів (відвідувачів);

роботу спортзалів і фітнес-центрів із заповненою більше, ніж одна людина на на 10 кв. метрів, басейнів — більше, ніж чотири людини на одній доріжці для індивідуальних занять або шість людей для груп.

знаходитися у громадських будівлях і спорудах, а також у громадському транспорті без правильно одягнутих масок;

знаходитися на вулиці без документів, що посвідчують особу;

самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації;

іноземцям та особам без громадянства — перетинати кордон без страховки на випадок захворювання на коронавірус або поміщення на обсервацію;

перетинати державний кордон іноземцям та особам без громадянства старше 12 років без негативного або експрес-тесту на коронавірус, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до цього, або документа, який підтверджує отримання повного курсу вакцинації від коронавірусу вакцинами, схваленими ВООЗ для використання у надзвичайних ситуаціях;

перетин кордону іноземцями, які підлягають самоізоляції, без встановленої програми Вдома;

перетин іноземцями та особами без громадянства КПВВ між підконтрольними та окупованими територіями України в обох напрямках без страхового поліса, який покриває витрати на лікування коронавірусу, крім іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні та співробітників представництв офіційних міжнародних місій та організацій, у яких є представництва в Україні.

регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів у більшій кількості, ніж кількість місць для сидіння;

розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані менше, ніж 1,5 метра за сусідніми столиками і більше чотирьох осіб за столом (без урахування дітей до 18 років), відвідувачі повинні заходити в заклад і пересуватися по ньому з одягненими засобами індивідуального захисту, які закривають ніс і рот (крім часу сидіння за столом для прийому їжі та/або напоїв);

діяльність суб'єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, якщо в них не нанесені маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між клієнтами не менше 1,5 метра, працівники не забезпечені засобами індивідуального захисту або немає контролю за їх використанням, або не забезпечується централізований збір використаних засобів індивідуального захисту в окремі контейнери (урни);

відвідування пунктів (місць) тимчасового утримання осіб, пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, і пунктів тимчасового розміщення біженців, крім осіб, які надають правову допомогу особам, які перебувають у таких пунктах;

відвідування сторонніми особами (крім законних представників, членів сім'ї, родичів за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, не частіше одного разу на тиждень) закладів та установ соціального захисту, в яких тимчасово або постійно проживають (перебувають) громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи зі стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями, установ та організацій, що надають соціальні послуги сім'ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах, крім закладів та установ, що надають соціальні послуги екстрено (кризово);

надання засудженим дозволів на короткочасні виїзди за межі установ виконання покарань.

Як відомо, МОЗ пропонує посилити карантин в Україні з наступного понеділка.

Також сьогодні стало відомо, що із наступного тижня у Києві можуть посилити карантин. У деяких київських школах вчителі повідомляють батькам, що столиця з 13 вересня увійде в «жовту» зону та буде посилений карантин.

Зазначимо, що поки що немає офіційної інформації про зміну епідемічної зони та посилення карантину в Україні.

В Україні вчора, 7 вересня, виявили 2 772 нові випадки Covid-19. Також 1 411 пацієнтів одужали, а 60 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 1 017 людей з підозрою чи підтвердженим діагнозом.

До слова, відомий ізраїльський лікар порадив Україні запровадити кримінальну відповідальність для антивакцинаторів.

Головний санітарний лікар вважає, що Україні уникнути локдауну не вдасться. Але його очікувати можна не раніше листопада. Однак головний санітарний лікар наголосив, що для вакцинованих громадян планують ввести привілеї, зокрема це стосуватиметься відвідувань спортзалів.