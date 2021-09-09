Коронавірус атакує «вакцинований» Ізраїль. Відомий лікар пояснив, навіщо громадянам третє щеплення
Кількість смертельних випадків серед вакцинованих дуже мала, вона рівносильна смертності від грипу, повідомив Борис Бриль
«Треті щеплення починають відчутно впливати на загальну епідемічну ситуацію в країні»
Після бустерної, тобто третьої дози вакцини, знижується ризик розвитку тяжкого захворювання, більшість хворих на коронавірус переносять хворобу безсимптомно або з легкими симптомами. Це значно знижує небезпеку перевантаження лікарень і лікарів, ослаблених попередніми трьома пандеміями. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів ізраїльський лікар-анестезіолог та реаніматолог Борис Бриль.
Зі слів фахівця, кількість смертельних випадків серед вакцинованих дуже мала, вона рівносильна смертності від грипу.
«Кількість хворих у рази менша, ніж до вакцинації, включаючи людей з хронічними й онкологічними хворобами. У більшості заражених немає симптомів або ж легка симптоматика – наприклад, підняття температури. І що важливо, в лікарнях немає жодної щепленої людини до 40 років. Жодної! А важкохворі, які перебувають в лікарнях, – це не вакциновані люди», – пояснив Борис Бриль.
В останній тиждень в Ізраїлі, за статистикою, від коронавірусу померли 98 невакцинованих ізраїльтян, 70 вакцинованих двома дозами та 24 тричі вакцинованих.
«Бустерна, тобто третя доза, була потрібна для збільшення ефективності вакцини. Згідно з проведеним в Ізраїлі дослідженням, при третій дозі знижується ризик розвитку важкого захворювання, у щепленого й у нещепленого відрізняється тривалість часу його заразливості та перебігу хвороби. У щеплених цей проміжок набагато коротший, він менше виділяє вірусу, а значить і менше реплікації. Щеплений виділяє меншу кількість вірусу, а якщо захворіє, то хворіє менше днів у порівнянні з нещепленим. І менше мутацій, ніж у нещепленого», – пояснив лікар.
Борис Бриль наголосив, що абсолютну більшість важких випадків зараз дають невакциновані люди, причому не тільки серед «молоді» до 60 років, а й у старшій віковій категорії, де щеплення зробили майже всі.
«Ми вже щеплюємося третьою дозою. Згідно зі звітом міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, 41% заражених коронавірусом у країні – це люди до 19 років. І тільки 9% – старше 60 років. При цьому 76% тяжкохворих старше 60 років. Це підтверджує, що треті щеплення починають відчутно впливати на загальну епідемічну ситуацію в країні», – наголосив ізраїльський фахівець.
До слова, лікарка-інфекціоністка вищої категорії Надія Дребот вважає, що батьки не повинні довіряти дитину невакцинованому вчителю.
Водночас головна інфекціоністка України Ольга Голубовська заявила, що перенесена у минулому хвороба дає значно більше шансів не захворіти у майбутньому, ніж будь-яка з наявних на сьогодні вакцин.
Нагадаємо, за даними університету Джона Гопкінса станом на кінець серпня жертвами коронавірусу по всьому світу з початку пандемії стали понад 4,5 млн осіб.