Коронавірус атакує «вакцинований» Ізраїль. Відомий лікар пояснив, навіщо громадянам третє щеплення

«Треті щеплення починають відчутно впливати на загальну епідемічну ситуацію в країні»

Після бустерної, тобто третьої дози вакцини, знижується ризик розвитку тяжкого захворювання, більшість хворих на коронавірус переносять хворобу безсимптомно або з легкими симптомами. Це значно знижує небезпеку перевантаження лікарень і лікарів, ослаблених попередніми трьома пандеміями. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів ізраїльський лікар-анестезіолог та реаніматолог Борис Бриль.

Зі слів фахівця, кількість смертельних випадків серед вакцинованих дуже мала, вона рівносильна смертності від грипу.

«Кількість хворих у рази менша, ніж до вакцинації, включаючи людей з хронічними й онкологічними хворобами. У більшості заражених немає симптомів або ж легка симптоматика – наприклад, підняття температури. І що важливо, в лікарнях немає жодної щепленої людини до 40 років. Жодної! А важкохворі, які перебувають в лікарнях, – це не вакциновані люди», – пояснив Борис Бриль.

В останній тиждень в Ізраїлі, за статистикою, від коронавірусу померли 98 невакцинованих ізраїльтян, 70 вакцинованих двома дозами та 24 тричі вакцинованих.

«Бустерна, тобто третя доза, була потрібна для збільшення ефективності вакцини. Згідно з проведеним в Ізраїлі дослідженням, при третій дозі знижується ризик розвитку важкого захворювання, у щепленого й у нещепленого відрізняється тривалість часу його заразливості та перебігу хвороби. У щеплених цей проміжок набагато коротший, він менше виділяє вірусу, а значить і менше реплікації. Щеплений виділяє меншу кількість вірусу, а якщо захворіє, то хворіє менше днів у порівнянні з нещепленим. І менше мутацій, ніж у нещепленого», – пояснив лікар.

Борис Бриль наголосив, що абсолютну більшість важких випадків зараз дають невакциновані люди, причому не тільки серед «молоді» до 60 років, а й у старшій віковій категорії, де щеплення зробили майже всі.

«Ми вже щеплюємося третьою дозою. Згідно зі звітом міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, 41% заражених коронавірусом у країні – це люди до 19 років. І тільки 9% – старше 60 років. При цьому 76% тяжкохворих старше 60 років. Це підтверджує, що треті щеплення починають відчутно впливати на загальну епідемічну ситуацію в країні», – наголосив ізраїльський фахівець.

До слова, лікарка-інфекціоністка вищої категорії Надія Дребот вважає, що батьки не повинні довіряти дитину невакцинованому вчителю.

Водночас головна інфекціоністка України Ольга Голубовська заявила, що перенесена у минулому хвороба дає значно більше шансів не захворіти у майбутньому, ніж будь-яка з наявних на сьогодні вакцин.

Нагадаємо, за даними університету Джона Гопкінса станом на кінець серпня жертвами коронавірусу по всьому світу з початку пандемії стали понад 4,5 млн осіб.