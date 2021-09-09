МОЗ розгляне можливість щеплення третьою дозою пацієнтів з груп ризику, якщо знайде достовірні дані про ефективність третьої дози

«Зараз немає даних клінічних досліджень, які би показували переваги введення третьої дози для всього населення»

Міністерство охорони здоров’я не планує масово щеплювати українців третьою, бустерною дозою вакцини проти Covid-19, повідомив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін в онлайн-інтерв’ю 9 вересня.

Водночас МОЗ розгляне можливість щеплення третьою дозою пацієнтів з груп ризику, якщо знайде перевірені дані про ефективність третьої дози.

«Зараз немає даних клінічних досліджень, які б засвідчили переваги введення третьої дози для всього населення. Є точкові повідомлення, що застосування третьої дози може бути корисним для людей з проблемами імунітету, які мають гемодіаліз, онкологічні захворювання чи інші хвороби», – сказав чиновник.

За слів Кузіна, міністерство має декілька неофіційних заяв представників фармацевтичного сектору, що третя доза нібито призводить до якіснішої, тобто повної імунної відповіді.

«Однак, це лише заява фармацевтичного сектору, яка має бути підкріплена даними наукових досліджень», – наголосив Ігор Кузін.

До слова, МОЗ працює над новими правилами карантину в Україні, які включатимуть привілеї для вакцинованих.

Глава уряду Денис Шмигаль пояснив, навіщо Україна посилює карантин. Це відбудеться для уникнення жорстких локдаунів або «червоних» зон в країні цієї осені.

Як вже відомо, Україна 13 вересня стане «жовтою». Оприлюднено повний список заборон.