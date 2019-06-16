У Молдові затримали лідера проросійської партії



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Лідер проросійської політичної сили «Наша партія» Ренато Усатий

Усатий звинувачується в організації злочинного угруповання, члени якого скоїли два злочини – привласнення чужого майна та замах на вбивство

У Молдові співробітники правоохоронних органів затримали 16 червня лідера проросійської політичної сили «Наша партія» Ренато Усатого.

Це сталося після того, як Усатий перетнув пункт пропуску на кордоні Румунії та Молдови, повідомляє «Радіо Свобода».

Як зазначили представники «Нашої партії», Усатий телефоном повідомив, що був затриманий і його доправлять до Кишинева в прокуратуру з боротьби з організованою злочинністю і розслідування спеціальних справ. У партії пояснили, що такою є процедура, оскільки раніше були оголошені ордери на його арешт, однак наголосили, що поки що не можна говорити про повноцінне затримання, а лише про доставку його до прокуратури для бесіди.

У прокуратурі Молдови заявляли, що Усатий «звинувачується в організації злочинного угруповання, члени якого скоїли два злочини – привласнення чужого майна та замах на вбивство».

Кілька років Усатий жив у Москві. Після того, як дотепер правляча й підконтрольна олігарху Владу Плахотнюку Демократична партія 14 червня оголосила про складання владних повноважень і відставку уряду Павела Філіпа, Усатий заявив, що ситуація в країні змінилася, зазначає видання. Він вирішив повернутися до Молдови, щоб «розібратися з кримінальними справами», які, за його словами, були порушені незаконно.

Нагадаємо, у суботу президент Молдови Ігор Додон заявив про подолання політичної кризи у країні.

Перед цим Конституційний суд Молдови скасував свої рішення, що призвели до кризи.

Натомість міністр закордонних справ Павло Клімкін попередив про загрозу російського впливу у Молдові.

Як повідомлялося, у п’ятницю ввечері колишній уряд Демократичної партії офіційно оголосив про відставку і перехід в опозицію. Це сталося після тижневого протистояння, коли колишній уряд не хотів передавати владу новому кабінету міністрів.

15 червня своє перше засідання провів новий уряд на чолі з Майєю Санду.

Раніше повідомлялося, що Україна стурбована ситуацією в Молдові і готова допомогти у вирішенні наявних проблем.

Держдепартамент США закликав сторони політичного конфлікту в країні до діалогу.