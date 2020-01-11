У московському магазині влаштували жорстоку бійку за штани (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Переможцями у бійці вийшли співробітники магазина

У московському магазині Levi’s відвідувачі влаштували з продавцями бійку за джинси. Про це в суботу, 11 січня, повідомляє Telegram-канал Mash.

За інформацією видання, двоє молодих людей зайшли в магазин, дивилися на одяг, після чого взяли джинси і попрямували до виходу. Там їх зупинили продавці.

Після прохання останніх заплатити почалася бійка. Судячи з опублікованого відео, переможцями з неї вийшли співробітники магазина. Більше ніяких подробиць інциденту не наводиться.

Читайте також:

Нагадаємо, в Мексиці сталася бійка у в’язниці – 16 загиблих.