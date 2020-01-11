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    Суспільство

    Гастролі «Русского мира». Українські артисти виступлять на російській Пісні року у Німеччині (список)

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    Гастролі «Русского мира». Українські артисти виступлять на російській Пісні року у Німеччині (список)

    Українські зірки виступлять на російській Пісні року

    Російське шоу Пісня року, яке проходитиме у Штутгарті (Німеччина), оголосило лайн-ап концерту. Цікаво, що у програмі шоу значиться вагомий список українських артистів, зокрема Світлана Лобода, Monatik, Время и Стекло та Софія Ротару, повідомляють Факти.

    Список артистів, які заспівають на Пісня року 15 лютого:

    • Софія Ротару;
    • LOBODA;
    • Стас Михайлов;
    • Тіма Білоруських;
    • Поліна Гагаріна;
    • Monatik;
    • Ігор Ніколаєв;
    • Діана Арбеніна;
    • Ірина Дубцова;
    • Время и Стекло;
    • Стас П’єха;
    • Zivert;
    • Mot.
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    Нагадаємо, відома українська співачка розповіла про свою другу вагітність.

    Росія Німеччина пропаганда співачка
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