Гастролі «Русского мира». Українські артисти виступлять на російській Пісні року у Німеччині (список)
Українські зірки виступлять на російській Пісні року
Російське шоу Пісня року, яке проходитиме у Штутгарті (Німеччина), оголосило лайн-ап концерту. Цікаво, що у програмі шоу значиться вагомий список українських артистів, зокрема Світлана Лобода, Monatik, Время и Стекло та Софія Ротару, повідомляють Факти.
Список артистів, які заспівають на Пісня року 15 лютого:
- Софія Ротару;
- LOBODA;
- Стас Михайлов;
- Тіма Білоруських;
- Поліна Гагаріна;
- Monatik;
- Ігор Ніколаєв;
- Діана Арбеніна;
- Ірина Дубцова;
- Время и Стекло;
- Стас П’єха;
- Zivert;
- Mot.
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