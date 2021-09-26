У Москві чоловік в жіночій сукні напав з сокирою на відвідувачів магазину

У Москві чоловік напав з сокирою на відвідувачів магазину

Дві людини отримали поранення

У одному з магазинів на північному сході Москви чоловік з сокирою напав на відвідувачів, дві людини отримали поранення. Нападника затримали, повідомляє ТАСС.

За даними поліції, чоловікові 48 років, мотиви нападу поки невідомі. Двох постраждалих госпіталізували.

За попередніми даними, підозрюваний — Дмитро С., який називає себе Діаною.

За словами джерела агентства, чоловік був одягнений в жіночий одяг, він стоїть на обліку в психоневрологічному диспансері.

Причиною нападу став конфлікт через візки, стверджує співрозмовник агентства.

Як раніше повідомлялося, у Затоці в Одеській області зловмисник застрелив людину.

Раніше в Одесі поліцейський проїхав на червоне світло, внаслідок зіткнення з іншим автомобілем загинула людина.