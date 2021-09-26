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    У Москві чоловік в жіночій сукні напав з сокирою на відвідувачів магазину

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    У Москві чоловік напав з сокирою на відвідувачів магазину - У Москві чоловік в жіночій сукні напав з сокирою на відвідувачів магазину
    У Москві чоловік напав з сокирою на відвідувачів магазину
    Фото: скріншот відео

    Дві людини отримали поранення

    У одному з магазинів на північному сході Москви чоловік з сокирою напав на відвідувачів, дві людини отримали поранення. Нападника затримали, повідомляє ТАСС.

    За даними поліції, чоловікові 48 років, мотиви нападу поки невідомі. Двох постраждалих госпіталізували.

    За попередніми даними, підозрюваний — Дмитро С., який називає себе Діаною.

    За словами джерела агентства, чоловік був одягнений в жіночий одяг, він стоїть на обліку в психоневрологічному диспансері.

    Причиною нападу став конфлікт через візки, стверджує співрозмовник агентства.

    Як раніше повідомлялося, у Затоці в Одеській області зловмисник застрелив людину.

    Раніше в Одесі поліцейський проїхав на червоне світло, внаслідок зіткнення з іншим автомобілем загинула людина.

    Теги: Росія кримінал чоловік
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    У Москві чоловік в жіночій сукні напав з сокирою на відвідувачів магазину