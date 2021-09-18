У Затоці невідомий влаштував стрілянину. Поліція ввела операцію «Сирена»

У кафе «Казка» невідомий стріляв у власника закладу, а потім зник з місця злочину

У Затоці в Одеській області зловмисник застрелив людину, повідомляє пресслужба поліції в Одеській області.

Біля кафе «Казка» сьогодні близько 13 години невідомий стріляв у власника закладу, після чого зник з місця злочину. Пострілів було кілька, проте поки невідомо, з якої саме зброї. Потерпілий помер.

«На лінію 102 надійшло повідомлення про стрілянину в одному з барів селища. На місці події слідчо-оперативна група виявила тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями. Для затримання зловмисника керівництвом поліції була введена в дію поліцейська операція «Сирена», – йдеться в повідомленні.

Вбивство у Затоці Автор: Поліція Одещини

Протягом години правоохоронці встановили та затримали підозрюваного у скоєнні злочину. У нього вилучили мисливську рушницю, яка імовірно знаряддя злочину.

Слідчі класифікували інцидент як умисне вбивство. За скоєння злочину загрожує до 15 років позбавлення волі.

Крім того, правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань ще й за ч.4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням зброї) цього ж Кодексу.

Раніше в Одесі поліцейський проїхав на червоне світло, внаслідок зіткнення з іншим автомобілем загинула людина.

Зіткнення сталося між автомобілями KIA та Mazda. Водій KIA 1955 року загинув.