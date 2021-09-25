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    Російську рок-співачку виявили задушеною у ванні

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    Солістку рок-групи &laquo;Harley&raquo; Анастасію Хорольську знайшли задушеною у ванні - Російську рок-співачку виявили задушеною у ванні
    Солістку рок-групи «Harley» Анастасію Хорольську знайшли задушеною у ванні
    Фото: Анастасія Хорольська / ВКонтакте

    Тіло 24-річної співачки в ванні виявила її бабуся

    Слідчі в Челябінській області порушили кримінальну справу за статтею «Вбивство» після виявлення тіла вокалістки рок-групи «Harley» Анастасії Хорольської. Про це повідомив помічник керівника зі зв'язків із засобами масової інформації слідчого управління СК Росії по регіону Володимир Шишков.

    Інцидент стався в місті Киштиме.

    Тіло 24-річної співачки в ванні виявила її бабуся. За словами Шишкова, в ході розслідування було встановлено, що загибель дівчини носить кримінальний характер.

    За даними російського П'ятого каналу, причиною смерті стала механічна асфіксія, тобто удушення.

    На даний момент перевіряються особи, які можуть бути причетні до злочину.

    Як розповіли телеканалу подруги вбитої, на тілі дівчини були знайдені сліди побоїв. В її квартирі були навстіж відчинені вікна, пропав телевізор і ключі, однак криків про допомогу ніхто не чув. Сусіди дівчата також уточнили, що останнім часом вона працювала в супермаркеті.

    Знайомий загиблої в інтерв'ю порталу 74.ru розповів, що Хорольська виступала в арт-клубі з музикантами. Також дівчина вела свій блог у соціальній мережі TikTok, у неї кілька тисяч передплатників.

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    Теги: Росія вбивство розслідування співачка концерт TikTok
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    Російську рок-співачку виявили задушеною у ванні