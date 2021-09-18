В Одесі внаслідок ДТП із поліцейським загинула людина

Поліцейський поїхав на червоне світло і зіткнувся з іншою машиною – її водій помер на місці

В Одесі поліцейський проїхав на червоне світло, внаслідок зіткнення з іншим автомобілем загинула людина, повідомляє поліція Одеської області.

Зіткнення сталося між автомобілями KIA та Mazda. Водій KIA 1955 року загинув.

«Надзвичайна подія сталася сьогодні, 18 вересня, близько шостої години ранку на вулиці Семена Палія. За попередньою інформацією, автомобілем Mazda керував 25-річний працівник поліції поза службою, який проїхав на червоне світло світлофора. Його доставили в лікарню з травмою голови і грудної клітини, де перевірять на наявність алкоголю в крові»,– сказано в повідомленні.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Після збору матеріали будуть передані в Держбюро розслідувань

Нагадаємо, у Києві, на Повітрофлотському проспекті автомобіль Porsche Panamera влаштував масштабну ДТП і втік з місця події.

Також, на Київщині вагітна водійка з дітьми у машині потрапила в ДТП.

Нагадаємо, у Печерському районі Києва в ніч з 14 на 15 вересня зіткнулися автомобіль служби таксі Peugeot 301 та Ford Mondeo. Внаслідок ДТП травми отримала пасажирка Peugeot.

Як раніше повідомлялося, у вівторок, 14 вересня, на проспекті Перемоги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода: в аварію потрапили легковик і вантажівка.



