У Москві на кілька годин затримували опозиціонерку Любов Соболь



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Юристка Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь

Близко 1:00 опозиціонерка повідомила, що її випустили з райвідділку

Юриста Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, незареєстрованого кандидата у Мосміськдуму Любов Соболь затримали ввечері 2 вересня у Москві.

Про це повідомила глава штабу Соболь Ольга Чезаре в Twitter.

За її словами, Соболь везуть в відділок міста Троїцьке.

Згодом Чезаре зазначила, що Соболь привезли в село Червоне, ОВС Красносільське.

Близко 1:00 опозиціонерка повідомила, що її випустили з райвідділку і збираються судити за акцію протесту.

Только вышла из ОВД. Задержали в 21:40 на выходе из магазина.



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Не боюсь, сдаваться не собираюсь. Призываю всех участвовать в «Умном голосовании», чтобы выкинуть единоросов из Мосгордумы pic.twitter.com/XisREIqFFx — Соболь Любовь (@SobolLubov) 2 сентября 2019 г.

Юристка Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь стала однією з незалежних кандидатів у депутати Мосміськдуми, яким виборчком відмовив у реєстрації. В середині липня через рішення комісії Соболь оголосила голодування.

7 серпня ЦВК остаточно відмовив політику в реєстрації на вибори.

10 серпня російські силовики вже затримували Любов Соболь.