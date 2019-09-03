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    У світі

    У Москві на кілька годин затримували опозиціонерку Любов Соболь

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    Юристка Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь - У Москві на кілька годин затримували опозиціонерку Любов Соболь
    Юристка Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь

    Близко 1:00 опозиціонерка повідомила, що її випустили з райвідділку

    Юриста Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, незареєстрованого кандидата у Мосміськдуму Любов Соболь затримали ввечері 2 вересня у Москві.

    Про це повідомила глава штабу Соболь Ольга Чезаре в Twitter.

    За її словами, Соболь везуть в відділок міста Троїцьке.

    Згодом Чезаре зазначила, що Соболь привезли в село Червоне, ОВС Красносільське.

    Близко 1:00 опозиціонерка повідомила, що її випустили з райвідділку і збираються судити за акцію протесту.

    Юристка Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь стала однією з незалежних кандидатів у депутати Мосміськдуми, яким виборчком відмовив у реєстрації. В середині липня через рішення комісії Соболь оголосила голодування.

    7 серпня ЦВК остаточно відмовив політику в реєстрації на вибори.

    10 серпня російські силовики вже затримували Любов Соболь.

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