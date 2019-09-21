У Москві намагалися зірвати виставу про війну на Донбасі



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Приміщення театру

Провокатори підійшли до пожежного виходу та кинули в зал «ємність з фекаліями»

Прокремлівські екстремісти SERB спробували зірвати виставу «Війна близько» в Театре.doc.

Про це повідомляє «Новая газета».

За словами співробітниці театру, перед початком вистави в театр прийшли провокатори SERB, але представники руху «Солідарність» не пустили їх до зали.

Під час третьої частини вистави, яка присвячена справі українського режисера Олега Сенцова, провокатори підійшли до пожежного виходу та звідти кинули в зал «ємність з фекаліями», припускає працівник культури.

Частина глядачів, яким стало погано, покинули зал. Актори та інші відвідувачі постанови залишилися, спектакль співробітники театру переривати не стали.

Робота Олени Гремін «Війна близька» складається з трьох частин. У першій актори читають щоденник жителя Луганська про війну в Донбасі. У другій частині звучить монолог англійського драматурга Марка Равенхілл про маніпуляції і «промивання мізків».

На завершення вистави глядачам представили документальний проект за матеріалами справи Олега Сенцова.

Я повідомлялося, колишній бранець Кремля Олег Сенцов у Києві відвідав виставу «Схід-Захід».