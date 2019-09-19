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    Сенцов прийшов у лікарню до колишніх бранців Кремля (фото)

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    Сенцов повідомив, що &laquo;хлопці поправляються&raquo; - Сенцов прийшов у лікарню до колишніх бранців Кремля (фото)
    Сенцов повідомив, що «хлопці поправляються»
    Фото: Facebook Сенцова

    Сенцов відвідав в лікарні Євгена Панова, Володимира Балуха та Романа Сущенка

    Колишній бранець Кремля Олег Сенцов у Києві відвідав в лікарні Євгена Панова, Володимира Балуха та Романа Сущенка, які також перебували у російському полоні і були звільнені 7 вересня.

    Про це Сенцов 19 вересня написав на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши фото із Пановим, Балухом та Сущенком.

    «У лікарні з Балухом, Сущенком та Пановим. Все в порядку, хлопці поправляються», - повідомив Сенцов.

    До слова, Сенцов у своєму виступі на міжнародному форумі YES-2019 у Києві звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням щодо звільнення решти бранців Кремля, розповівши присутнім про пластикову банку із синьо-жовтою наліпкою, яка протягом п’яти років була з ним в російських тюрмах.

    Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

    Повідомлялося, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

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