Сенцов прийшов у лікарню до колишніх бранців Кремля (фото)



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Сенцов повідомив, що «хлопці поправляються» Фото: Facebook Сенцова

Сенцов відвідав в лікарні Євгена Панова, Володимира Балуха та Романа Сущенка

Колишній бранець Кремля Олег Сенцов у Києві відвідав в лікарні Євгена Панова, Володимира Балуха та Романа Сущенка, які також перебували у російському полоні і були звільнені 7 вересня.

Про це Сенцов 19 вересня написав на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши фото із Пановим, Балухом та Сущенком.

«У лікарні з Балухом, Сущенком та Пановим. Все в порядку, хлопці поправляються», - повідомив Сенцов.

До слова, Сенцов у своєму виступі на міжнародному форумі YES-2019 у Києві звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням щодо звільнення решти бранців Кремля, розповівши присутнім про пластикову банку із синьо-жовтою наліпкою, яка протягом п’яти років була з ним в російських тюрмах.

Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Повідомлялося, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

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