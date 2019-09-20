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    Фото

    Сенцов вызвал ажиотаж в сети: фото из больницы

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    Сенцов вызвал ажиотаж в сети: фото из больницы
    facebook.com/oleg.sentsov

    В комментариях к фото украинцы пожелали соотечественникам здоровья

    Освобожденный из российской тюрьмы режиссер Олег Сенцов посетил в больнице бывших политзаключенных Кремля. Он навестил тех, с кем вместе вернулся домой почти две недели назад.

    Фото с Владимиром Балухом, Романом Сущенко и Евгением Пановым режиссер выложил в соцсети. Отметил - все в порядке, ребята выздоравливают.

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    facebook.com/oleg.sentsov

    «В больничке с Балухом, Сущенко и Пановым. Все в порядке, парни поправляются», — написал Сенцов.

    7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

    Джерело: fakty.ua

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