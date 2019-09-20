Сенцов вызвал ажиотаж в сети: фото из больницы
В комментариях к фото украинцы пожелали соотечественникам здоровья
Освобожденный из российской тюрьмы режиссер Олег Сенцов посетил в больнице бывших политзаключенных Кремля. Он навестил тех, с кем вместе вернулся домой почти две недели назад.
Фото с Владимиром Балухом, Романом Сущенко и Евгением Пановым режиссер выложил в соцсети. Отметил - все в порядке, ребята выздоравливают.
«В больничке с Балухом, Сущенко и Пановым. Все в порядке, парни поправляются», — написал Сенцов.
7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.
Джерело: fakty.ua