Сенцов вызвал ажиотаж в сети: фото из больницы



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facebook.com/oleg.sentsov

В комментариях к фото украинцы пожелали соотечественникам здоровья

Освобожденный из российской тюрьмы режиссер Олег Сенцов посетил в больнице бывших политзаключенных Кремля. Он навестил тех, с кем вместе вернулся домой почти две недели назад.

Фото с Владимиром Балухом, Романом Сущенко и Евгением Пановым режиссер выложил в соцсети. Отметил - все в порядке, ребята выздоравливают.

facebook.com/oleg.sentsov

«В больничке с Балухом, Сущенко и Пановым. Все в порядке, парни поправляются», — написал Сенцов.

7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

Джерело: fakty.ua