У Москві проходить мітинг на підтримку Telegram

На мітингу виступив опозиціонер Олексій Навальний

У Москві мітинг на підтримку месенджера Telegram, який пройшов на проспекті Сахарова, зібрав понад 10 тисяч осіб. Про це повідомляють активісти Білого лічильника, передає Радіо Свобода. На мітингу виступив опозиціонер Олексій Навальний. Політик засудив дії влади та наглядових органів, які заблокували Telegram. Навальний заявив, що



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На мітингу виступив опозиціонер Олексій Навальний

У Москві мітинг на підтримку месенджера Telegram, який пройшов на проспекті Сахарова, зібрав понад 10 тисяч осіб.

Про це повідомляють активісти Білого лічильника, передає Радіо Свобода.

На мітингу виступив опозиціонер Олексій Навальний. Політик засудив дії влади та наглядових органів, які заблокували Telegram. Навальний заявив, що поліція заборонила йому закликати людей на неузгоджений мітинг 5 травня у центрі Москви, і саркастично «не закликав» присутніх на протестну акцію.

Активісти та представники ІТ-бізнесу на мітингу висловилися проти блокування Telegram, за свободу Інтернету та свободу слова. Звучали й політичні гасла, такі як "Росія буде вільною!" та «Геть царя!»