У Москві проходить мітинг на підтримку Telegram
- Сьогодні, 17:11
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Розсилка
На мітингу виступив опозиціонер Олексій Навальний
У Москві мітинг на підтримку месенджера Telegram, який пройшов на проспекті Сахарова, зібрав понад 10 тисяч осіб.
Про це повідомляють активісти Білого лічильника, передає Радіо Свобода.
На мітингу виступив опозиціонер Олексій Навальний. Політик засудив дії влади та наглядових органів, які заблокували Telegram. Навальний заявив, що поліція заборонила йому закликати людей на неузгоджений мітинг 5 травня у центрі Москви, і саркастично «не закликав» присутніх на протестну акцію.
Активісти та представники ІТ-бізнесу на мітингу висловилися проти блокування Telegram, за свободу Інтернету та свободу слова. Звучали й політичні гасла, такі як "Росія буде вільною!" та «Геть царя!»
Мітинг протесту проти заборони в Росії месенджера Telegram організували активісти Лібертаріанської партії Росії.
Мітинг підтримав засновник Telegram Павло Дуров. Він назвав акцію «безпрецедентною» і заявив, що «пишається тим, що народився в одній країні з її учасниками».
На завершення мітингу учасники випустили сотні паперових літачків - це символ Telegram.
Нагадаємо, 16 квітня в Росії почали блокувати Telegram. Крім того, в країні заявили, що блокуватимуть інструменти для обходу заборони Telegram. Того ж дня Роскомнагляд почав блокувати IP-адреси компаній Amazon і Google, хостинг яких використовує заборонений месенджер.
Суд РФ ухвалив заблокувати месенджер Telegram на території Російської Федерації 13 квітня. Причиною стала відмова надати ФСБ ключі шифрування, які дозволили б спецслужбі читати листування користувачів.