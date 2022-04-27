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    Придністровський казус беллі. Хто втягує Молдову у війну?

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    &laquo;Успішний наступ з боку Придністров&rsquo;я можливий лише за умови, якщо Росія оточить Одесу&raquo; - Придністровський казус беллі. Хто втягує Молдову у війну?
    «Успішний наступ з боку Придністров’я можливий лише за умови, якщо Росія оточить Одесу»
    фото: reuters

    Росія прагне обмежити українські сили на Півдні. На чиєму боці Кишинів?

    На початку поточного тижня територією невизнаного Придністров’я прокотилася хвиля вибухів. Перший інцидент, коли невідомі поцілили з РПГ в будівлю «Міністерства держбезпеки», стався у понеділок, 25 квітня. Наступні вибухи пролунали вже наступного дня зранку. Тираспольські детективи відразу встановили «український слід», а президентка Майя Санду вже традиційно закликала «не вмішувати Молдову у війну». Офіційний Кишинів звинуватив у провокаціях протиборчі групи у самому анклаві, який контролює Росія. Проте і в Україні, і в Молдові, і в невизнаному Придністров’ї ситуацією вкрай стривожені. До чого може призвести дестабілізація непідконтрольного Придністров’я, який є насправді «бомбою уповільненої дії», – у матеріалі «Главкома».

    Казус беллі (casus belli) – формальний привід для розв'язування війни однією державою проти іншої. Термін пов'язаний із теорією справедливої війни, згідно з якою не можна починати війну без справедливої причини. На практиці казус беллі часто використовувався державами для приховування справжніх цілей і причин війни.

    Протиборчі сили

    Отже, перший сигнал – перший вибух, пролунав 25 квітня у Тирасполі. Сталось це на наступний день після Великодня. Невідомі поцілили із РПГ в «урядову» будівлю. Ціль дуже символічна – постраждало «Міністерство державної безпеки». За дивним збігом обставин, всередині такого важливого «відомства» нікого не було. Про інцидент відразу ж відрапортувалися місцеві пропагандистські сайти та п’ята колона в Кишиневі. Усі недвозначно вказували пальчиком в бік України.

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    Кишинів у позі страуса

    Офіційна реакція президентки країни Майї Санду з’явилася вже наступного дня, 26 квітня, після того, як в Придністров’ї пролунали ще два вибухи. У селищі Маяк було підірвано дві опори телерадіовежі та ще один, поблизу населеного пункту Паркани, де знаходиться військова частина.

    У своїй заяві лідерка натякнула: ситуація має внутрішньополітичний характер.

    «За нашою інформацією, спроби ескалації пов'язані з силами всередині Придністров'я, які виступають за війну та зацікавлені у дестабілізації ситуації, проте ми продовжуємо збирати інформацію», − сказала Санду після засідання Радбезу.

    Президентка Молдови Майя Санду

    Президентка Молдови Майя Санду

    Представник молдовської делегації в Об’єднаній контрольні комісії (ОКК — тристороння миротворча комісія, що складається з представників Молдови, Придністров’я та РФ) Віталіє Русу у розмові з «Главкомом» також зазначив, що багато в яких питаннях діалог у самому Придністров'ї важко назвати злагодженим.

    Об'єднана контрольна комісія (ОКК) здійснює моніторинг діяльності так званого миротворчого контингенту у зоні безпеки між підконтрольною Молдовою та невизнаним Придністровʼям. У миротворчий контингент входять військові з Молдови, «ПМР» та Росії, українські військові також беруть участь у процесі як спостерігачі.

    «Очевидно, що там (у Придністров’ї – «Главком») не всі групи громадян зацікавлені в ескалації подій, у воєнному стані й так далі. Ми можемо сказати, що діалог не синхронізований, різні політичні сили мають різні інтереси», описав бачення Кишинева Русу.

    Однак, такої точки зору дотримуються не всі. На думку колишнього віцепрем'єра Молдови із придністровського врегулювання Александру Фленкі, терористичні акти в Придністров'ї мають оцінюватися через призму війни в Україні.

    Політик підкреслив, що заяви Санду про «внутрішнє протистояння протиборчих груп» загалом свідчить лише про стиль політичної поведінки, який обрав Кишинів, аніж про пояснення реальних причин.

    «Ці події (вибухи – «Главком») виходить далеко за межі придністровського, і навіть молдовського контексту, і це треба розглядати, в рамках війни й діяти відповідним чином», відмітив Фленкя.

    Фото з місця вибуху біля будівлі «Міністерства держбезпеки» у Тирасполі

    Фото з місця вибуху біля будівлі «Міністерства держбезпеки» у Тирасполі

    Бачення з України

    На думку українського військового експерта, директора New geopolitics research network Михайла Самуся, загальний задум дестабілізації у Придністров’ї полягає у спробі Росії обмежити українські сили на Півдні. Експерт додає: маючи під боком нестабільне Придністров’я, Україна завжди тримала на тій ділянці посилену військову присутність, тому надії росіян на те, що кордон буде оголений через бої на Сході – видаються наївними.

    «Це намагання Росії відкрити ще один фронт проти України, оскільки в них не виходить успішний наступ на Миколаїв, Одесу, вони намагаються організувати ще один фронт, щоб відтягнути Збройні сили України. З цим же пов’язаний удар по мосту в Затоці – для того, щоб перерізати логістику, щоб сили, які знаходяться в регіоні були обмежені в маневрі та логістиці», сказав Самусь.

    Молдову втягують у війну: хто?

    Попри заяви про «внутрішньополітичний контекст», Санду також в черговий раз закликала не втягувати Молдову у війну. При цьому, президентка жодного разу не відреагувала на прямі погрози російського військового керівництва дійти до Придністров’я та чудернацькі звинувачення про утиски російськомовних в анклаві, де майорить російський прапор.

    «Придністровська криза може бути вирішена раз і назавжди»

    Нагадаємо, днями виконувач обов'язків командувача військ Центрального військового округу Рустам Міннекаєв розповів про плани створити сухопутний коридор у Крим й вийти аж до кордонів Молдови.

    «Він (коридор – «Главком») також дасть Збройним силам РФ ще один вихід у Придністров'я, де спостерігаються… факти утиску російськомовного населення», із серйозним виглядом заявив Міннекаєв.

    Але реакції на цю маячню Кишинева не послідувало й агресивної риторики в цьому там не побачили. Втім, поодинокі манкурти все ж скористалися моментом, щоб дорікнути Санду та її команді в тому, що це саме Кишинів зіпсував відносини з Росією, а не Росія озвучує агресивні плани стосовно республіки.

    Таким чином, з риторики молдовської влади досі не зрозуміло: хто ж це втягує Молдову у війну? Саме через це місцеві проросійські посіпаки цілком успішно перекладають відповідальність на Україну, годуючи свою публіку заявами про «програш» України на всіх фронтах. Триває це зомбування вже понад два місяці: чого варте щоденне «взяття» Маріуполя. Молдовські споживачі російської пропаганди вже мали б щось запідозрити…

    Однак, нічого не змінюється.

    Михайло Самусь вважає, що успішний наступ з боку Придністров’я можливий лише за умови, якщо Росія оточить Одесу, тоді придністровські війська завдавали б «ударів в спину». При будь-яких інших обставинах, наступ з боку Придністров’я обернеться успіхом для України.

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    «Але не дай Боже, для Росії й Придністров’я, якщо хоч один придністровський чи російський солдат, перейде кордон України, тоді у пані Санду взагалі жодних аргументів не буде. Це вже буде агресія з боку Молдови, бо вони не визнали цю територію окупованою, але вони й не здійснюють там ефективний контроль», вважає Самусь.

    «Український слід»

    Прямо про причетність України до вибухів у Придністров’ї заявив лідер придністровських сепаратистів Вадим Красносельський. За його словами, провокації мали український слід. Після цих заяв у Придністров’ї взялися за зведення блокпостів та оголосили про «червоний» рівень терористичної небезпеки.

    У Головному управлінні розвідки України зазначають, що за серією вибухів стоїть ФСБ. Всі ці провокації вони мають спланований характер. Їх метою є втягування Придністров’я до участі в бойових діях на території України.

    «Придністров’я – проросійський регіон, але від України він залежить більше, ніж від Росії»

    За даними ГУР, вибухи сплановані тираспольськими керівниками й у підтвердження цієї тези був опублікований доказ – документ від 22 квітня, в якому йшлося про необхідність підготувати «захищений пункт управління цивільної оборони міста» та про його термінове створення у разі відсутності. Крім того, розвідка Міноборони України попереджає, що Росія може завдати по Тирасполю ракетного удару.

    Александру Фленкя підтверджує, що у регіоні в останні місяці спостерігалася дивна активність, яка свідчила про підготовку сепаратистського анклаву до загострення ситуації. «Наприклад, минулого року відбувався імпорт дизельного палива в безпрецедентних об’ємах, які тоді розглядалися виключно через призму контрабанди, а зараз, у світлі війни в Україні, це має вже зовсім інші відтінки. Питання в тому, наскільки Красносельський та все керівництво «Шерифа» розуміло тоді, що відбувається. У мене великі сумніви, що хтось їх взагалі тримав в курсі того, що відбувалося, і в курсі планів», розповів Фленкя.

    Холдинг «Шериф» є ключовим фінансово-бізнесовим угрупуванням у невизнаній республіці, яке здійснює вирішальний вплив і формування так званих органів влади.

    Наслідки вибуху у селі Маяк

    Наслідки вибуху у селі Маяк

    Разом з тим Фленкя не відкидає й того, що лідер тираспольського режиму Вадим Красносельський міг і не знати про те, які насправді плани виношують російські куратори, тому пояснення Кишинева про протистояння внутрішніх угрупувань не виключає й впливу Росії.

    А от сама заява Красносельського про те, що, мовляв, за вибухами в Придністров’ї тягнеться український слід говорить багато про що. «Заяву Красносельського я розцінюю, як нервозність та реальні побоювання. Ви помітили, що з першого дня (повномасштабного вторгнення в Україну – «Главком») Тирасполь зайняв тиху та делікатну позицію? Вони жодного разу не висловлювалися щодо війни в Україні. Звісно, це проросійський регіон, але він залежить від України набагато більше, ніж від Росії. Крім того, і Красносельський, і Ігнатьєв (Валерій Ігнатьєв, глава придністровського «МЗС» – «Главком»), і багато хто ще мають українське громадянство. Тому вони й сиділи тихо. Спроба звинуватити Україну і ця заява Красносельського видає його невпевненість щодо того, чи їм вдасться втримати ситуацію під контролем. Вони починаються розуміти, що все має свою ціну, і ціна їхнього «безплатного» газу – це бути пішаками у чужій грі», вважає Фленкя.

    Стабільність в часи нестабільності

    Експерти з Молдови та України вважають, що обом країнам час активно розробляти подальші спільні дії в регіоні для подолання кризи, яку Росія підживлювала впродовж 30 років.

    Михайло Самусь переконаний: при проактивній позиції Молдови придністровська криза може бути вирішена раз і назавжди.

    «Цей час це кілька тижнів – Україна має використати, щоб провести потужну роботу із керівництвом Молдови, із керівництвом Румунії, США, Великобританії, можливо, з ЄС, щоб визначитися, як діяти далі. Після того, як Україна отримає підсилення, будуть проведені контроперації й на Півдні, і на Донбасі. Тоді постане питання: що робити з Придністров’ям? Чи ми повернемося до ситуації, коли Росія буде знову нам розказувати казочки… й це затягнеться ще на 30 років, чи ми наберемося рішучості й розв'яжемо це питання», вважає експерт.

    Після вибухів на виїздах з невизнаного Придністров’я утворились автомобільні черги. Люди тікають від ймовірної війни

    Після вибухів на виїздах з невизнаного Придністров’я утворились автомобільні черги. Люди тікають від ймовірної війни

    Самусь підкреслює: критичний момент полягає у тому, як Молдова буде ставитися до проведення такої операції, адже Придністров’я є суверенною територією Молдови.

    Александру Фленкя також поділяє думку про те, що Кишинів має ініціювати діалог із партнерами у сфері безпеки. На думку політика, вчасні рішення допомогли б не тільки уникнути напруження із Києвом, але й нівелювати безпекові виклики спільними зусиллями. «Очевидно, що така невелика країна, як наша, не може самостійно забезпечити безпеку і зараз треба активно говорити із всіма нашими партнерам – це Київ, Бухарест, Брюссель, Париж, Лондон і Вашингтон», підсумував Фленкя.

    Маріанна Присяжнюк, для «Главкома»

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    Теги: розвідка ЄС вибух росія окупанти США ФСБ Молдова війна Україна Придністров'я окупація Майя Санду #stoprussia
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    Придністровський казус беллі. Хто втягує Молдову у війну?