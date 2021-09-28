У Нідерландах готували замах на прем'єр-міністра

Правоохоронці розкрили змову проти Марка Рютте

У Нідерландах правоохоронці розкрили змову з підготовки вбивства прем'єр-міністра країни Марка Рютте. Поліція затримала одного з підозрюваних, а саме лідера партії Гаазької єдності Арнуда ван Дорна. Про це повідомляє BBC.

Правоохоронці затримали ван Дорна 26 вересня, але наступного дня, після допиту, його відпустили. Однак про затримання ван Дорна стало відомо тільки сьогодні.

Гаазька прокуратура підтвердила, що ван Дорна затримували, а також зазначила, що розслідування підготовки замаху на прем'єра Рютте все ще триває. Правоохоронці підозрюють ван Дорна в тому, що він намагався зібрати інформацію для підготовки замаху.

Водночас нідерландські ЗМІ повідомляють, що за Рютте, який часто пересувається на велосипеді без сильної охорони, слідкували «розвідники», пов'язані з мережею наркоторговців.

Після того, як поліція дізналася про підготовку замаху, прем'єра країни почали посилено охороняти.

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