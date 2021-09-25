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    У Нідерландах затримали двох українців за перевезення нелегалів

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    У Нідерландах затримали українців, які перевозили нелегалів яхтою - У Нідерландах затримали двох українців за перевезення нелегалів
    У Нідерландах затримали українців, які перевозили нелегалів яхтою
    Фото з відкритих джерел

    Судно з мігрантами з Албанії прямувало до Великої Британії

    У Нідерландах ввечері у п'ятницю, 24 вересня, перехопили вітрильну яхту, на борту якої знаходилися 11 мігрантів з Албанії. Про це повідомило місцеве видання De Telegraaf з посиланням на правоохоронні органи.

    Двох українців, які керували судном, затримали за підозрою в контрабанді людей.

    Як і більшість подібних суден з мігрантами, яхта прямувала до Великої Британії.

    «Раніше ми в основному спостерігали так званих «альпіністів» на контейнеровозах. Проте тепер ми все частіше бачимо, що перевізники вибирають парусні кораблі. Останнім часом було зупинено кілька вітрильних суден контрабандистів людьми біля берегів Нідерландів», - розказав речник поліції.

    Нагадаємо, що у грецьких в'язницях відбувають покарання десятки українських громадян. Більшість із них вважали, що їдуть на роботу керувати яхтою, але в реальності виявилося, що під яхтингом йшлося про незаконне переправленням мігрантів із Сирії й Туреччини в Грецію та Італію.

    Теги: Нідерланди мігранти Велика Британія перевезення
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    У Нідерландах затримали двох українців за перевезення нелегалів