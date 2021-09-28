«Безпрецедентний замах». Мендель порівняла Шефіра з Ющенком та Чорноволом

Мендель каже, що напад на першого помічника Президента України – це загроза державі

Ексречниця президента вважає, що Сергій Шефір – одна з «ключових фігур» у владі

Колишня речниця президента Юлія Мендель на своїй сторінці у Facebook опублікувала роздуми з нової колонки щодо замаху на першого радника президента України Володимира Зеленського Сергія Шефіра.

Востаннє замах на високопосадовця-політика в Україні був сім років тому – на мера Харкова Геннадія Кернеса, нагадала Юлія Мендель. Мовляв, більшість резонансних убивств і замахів на українських політиків сталося ще в 90-х роках.

«В історії з Шефіром є чітка політична складова. Він – одна із ключових фігур у діючій владі. Замах на фігуру такого рівня можна порівняти хіба що з отруєнням кандидата в президенти Віктора Ющенка, або можливо, якщо це дійсно було вбивство, підозрілою загибеллю в автомобільній аварії народного депутата України В’ячеслава Чорновола. Вперше за багато років в Україні стався політичний замах такого високого рівня», – висловилася колишня прессекретарка президента.

Нагадаємо, раніше колишня речниця президента Юлія Мендель в програмі «ЖВЛ (Життя відомих людей)» особисто прокоментувала чутки про вагітність від глави держави Володимира Зеленського.

Крім того, колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель стала колумністом програми «Реальна політика з Євгеном Кисельовим» на каналі олігарха Ріната Ахметова «Україна 24».

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