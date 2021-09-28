  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    «Безпрецедентний замах». Мендель порівняла Шефіра з Ющенком та Чорноволом

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Мендель каже, що напад на першого помічника Президента України &ndash; це загроза державі - «Безпрецедентний замах». Мендель порівняла Шефіра з Ющенком та Чорноволом
    Мендель каже, що напад на першого помічника Президента України – це загроза державі
    Фото Pavlovskynews

    Ексречниця президента вважає, що Сергій Шефір – одна з «ключових фігур» у владі

    Колишня речниця президента Юлія Мендель на своїй сторінці у Facebook опублікувала роздуми з нової колонки щодо замаху на першого радника президента України Володимира Зеленського Сергія Шефіра.

    Востаннє замах на високопосадовця-політика в Україні був сім років тому – на мера Харкова Геннадія Кернеса, нагадала Юлія Мендель. Мовляв, більшість резонансних убивств і замахів на українських політиків сталося ще в 90-х роках.

    «В історії з Шефіром є чітка політична складова. Він – одна із ключових фігур у діючій владі. Замах на фігуру такого рівня можна порівняти хіба що з отруєнням кандидата в президенти Віктора Ющенка, або можливо, якщо це дійсно було вбивство, підозрілою загибеллю в автомобільній аварії народного депутата України В’ячеслава Чорновола. Вперше за багато років в Україні стався політичний замах такого високого рівня», – висловилася колишня прессекретарка президента.

    Нагадаємо, раніше колишня речниця президента Юлія Мендель в програмі «ЖВЛ (Життя відомих людей)» особисто прокоментувала чутки про вагітність від глави держави Володимира Зеленського.

    Крім того, колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель стала колумністом програми «Реальна політика з Євгеном Кисельовим» на каналі олігарха Ріната Ахметова «Україна 24».

    Читайте також:
    Теги: вбивство Facebook Юлія Мендель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Безпрецедентний замах». Мендель порівняла Шефіра з Ющенком та Чорноволом