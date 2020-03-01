У Києві 60-річний «продюсер» двічі зґвалтував студентку



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Чоловік познайомився із дівчиною у вагоні потягу

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо 60-річного псевдопродюсера, який у Києві двічі зґвалтував 18-річну студентку.

До правоохоронців потерпіла звернулася ще у грудні 2019 року. Про це написала пресслужба прокуратури міста Києва на своєму сайті.

Під час досудового розслідування було встановлено, що чоловік 1959 року народження познайомився із дівчиною у вагоні потягу та представився відомим продюсером. Після цього підозрюваний у власному помешканні двічі зґвалтував потерпілу.

«Обвинувальний акт відносно підозрюваного за ч. ч. 1, 2 ст. 152 КК України скеровано до Дарницького районного суду міста Києва для розгляду по суті. Наразі чоловік перебуває під вартою. За вчинене йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні пресслужби прокуратури.

Нагадаємо, столична поліція затримала ґвалтівника. До столичної поліції від 44-річної жінки надійшла інформація про те, що за місцем проживання на проспекті Маяковського у Деснянському районі Києва її зґвалтували. На місце події терміново виїхали працівники поліції, яким потерпіла детально описала кривдника.

Як повідомлялося, Гарві Вайнштейна визнали винним у зґвалтуваннях.

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