У Німеччині 96-річна екссекретарка концтабору втекла з-під суду. Її знайшли і затримали

Жінка пішла з будинку для літніх людей, але в суд не з’явилася

Утікачка обвинувачена у співучасті у вбивствах понад 10 тисяч людей

96-річна жінка, обвинувачена у сприянні масовому вбивству у нацистському концтаборі, втекла безпосередньо перед судовим засіданням у Німеччині. Про це пише «Радіо Свобода».

Колишня секретарка командувача СС нацистського концтабору Штутгоф в окупованій Польщі під час Другої світової війни мала прийти на суд 30 вересня у північнонімецькому місті Ітцего. Після її неявки суддя Домінік Гросс заявив, що видає ордер на арешт підсудної.

Речниця суду Фредеріка Мілгоффер повідомила, що жінка, ідентифікована як Ірмгард Фурхнер, вранці в день засідання залишила будинок для літніх людей у місті Квікборн і поїхала до Гамбурга. Через кілька годин після втечі Фурхнер затримали.

У Міжнародному комітеті пам’яті жертв Освенціма втечу Фурхнер назвали демонстрацією «неймовірного презирства до верховенства закону і тих, хто вижив».

Ірмгард Фурхнер – одна з перших жінок, причетних до злочинів нацистської епохи, яка була притягнута до кримінальної відповідальності. Вона є обвинуваченою у співучасті у вбивствах понад 10 тисяч людей. У заяві суду зазначено, що підозрювана імовірно «допомагала і підтримувала тих, хто керував табором, у систематичному вбивстві в’язнів у період із червня 1943-го до квітня 1945 року, коли вона виконувала функції стенографа та друкарки в комендатурі табору».

Обвинувачену мали судити в суді у справах неповнолітніх, оскільки їй на момент імовірних злочинів було менше 21 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сторічний колишній охоронець нацистського концтабору Заксенхаузен під Берліном восени цього року – через 76 років після закінчення Другої світової війни – має постати перед судом.

Також повідомлялося, що в Польщі помер найстаріший вʼязень Освенциму.