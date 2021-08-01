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    В Німеччині судять сторічного охоронця концтабору

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    Заксенхаузен &ndash; нацистський, а згодом і комуністичний концентраційний табір поблизу міста Оранієнбург - В Німеччині судять сторічного охоронця концтабору
    Заксенхаузен – нацистський, а згодом і комуністичний концентраційний табір поблизу міста Оранієнбург
    Фото: Вікіпедія

    Робота в Заксенхаузені може стати підставою для визнання вини без доказів конкретного злочину

    Сторічний колишній охоронець нацистського концтабору Заксенхаузен під Берліном восени цього року – через 76 років після закінчення Другої світової війни – має постати перед судом. Як повідомляє Reuters, окружний суд Нойруппіна визнав звинувачення в співучасті у вбивстві по 3500 справах, і судовий процес намічений на жовтень.

    Обвинувачений повинен мати можливість постати перед судом від двох до двох з половиною годин на день, повідомив представник суду.

    Обвинувачений, ім'я якого не було названо відповідно до німецьких законів про ЗМІ щодо підозрюваних, як повідомляється, працював з 1942 по 1945 рік охоронцем табору в Заксенхаузені, де близько 200 000 осіб були ув'язнені і 20 000 вбиті.

    У той час як число підозрюваних у нацистських злочинах зменшується, прокуратура все ще намагається притягнути людей до відповідальності.

    Знаменний вирок у 2011 році відкрив шлях до більшої кількості судових переслідувань, оскільки робота в концентраційному таборі вперше була визнана підставою для провини без доказів конкретного злочину.

    Заксенхаузен – нацистський, а згодом і комуністичний концентраційний табір, що діяв у 1936-1950 роках поблизу міста Оранієнбург. З початку 1942 по серпень 1944 року у концтаборі перебував провідник Організації українських націоналістів Степан Бандера.

    Раніше стало відомо, що в Польщі помер найстаріший вʼязень Освенциму.

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    Теги: прокуратура суд Німеччина Степан Бандера робота вирок табір
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    В Німеччині судять сторічного охоронця концтабору