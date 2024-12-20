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У Німеччині авто в’їхало в натовп на різдвяному ярмарку: десятки постраждалих

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Німеччині авто в’їхало в натовп на різдвяному ярмарку: десятки постраждалих
Місцева влада вважає, що наїзд є терактом
фото: DW

За даними Рятувальної служби Магдебурга, постраждали від 60 до 80 осіб

 

У німецькому місті Магдебург автомобіль в'їхав у натовп людей на різдвяному ярмарку. Про це повідомляє Bild. За даними Рятувальної служби Магдебурга, внаслідок наїзду на натовп на Різдвяному ярмарку постраждали від 60 до 80 осіб.

Як розповіли очевидці, автомобіль в'їхав просто в натовп у напрямку ратуші Магдебурга. Люди в паніці розбігалися.

Після цього Різдвяний ярмарок було закрито. Організатори закликали місцевих жителів покинути центр міста.

Прессекретар регіонального уряду Матіас Шуппе заявив, що такий наїзд є терактом. За його словами, імовірного водія автомобіля, який навмисно в’їхав у натовп, затримали.

Досі неясно, чи мав злочинець спільників. Поліція також оточила територію довкола, оскільки, за їхніми даними, в автомобілі зловмисника може бути вибуховий пристрій.

Федеральний канцлер Олаф Шольц зазначив, що інформація з Магдебурга «говорить про щось погане».

Нагадаємо, щонайменше троє людей загинули і ще десятки осіб зазнали поранень після того, як на фестивалі в Таїланді спрацював вибуховий пристрій. 

Нагадаємо, поблизу Єрусалиму невідомий обстріляв пасажирський автобус. Внаслідок стрілянини загинула 12-річна дитина, є поранені.

До слова, у листопаді в Пакистані внаслідок вибуху на залізничній станції у провінції Белуджистан загинули щонайменше 25 осіб. Серед них 14 – військовослужбовці. Ще понад 50 осіб зазнали поранень. Відомо, що бомба вибухнула в південно-західному місті Кветта, коли близько 100 пасажирів чекали на потяг до Равалпінді.

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Теги: Німеччина потяг автомобіль ярмарок автобус дитина

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