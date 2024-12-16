Теракт у Дніпрі: підозрюваному обрано запобіжний захід

Унаслідок вибуху в одному з центральних районів Дніпра загинула людина

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у скоєнні теракту в Дніпрі. 37-річний чоловік перебуватиме під вартою два місяці. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що спричинив загибель людини).

Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб.

Нагадаємо, внаслідок вибуху в одному з центральних районів Дніпра загинула людина, також є поранені, серед них – двоє поліцейських. Вони доставлені до лікарні, за їхнє життя зараз борються медики.

Як повідомлялося, правоохоронці «по гарячих слідах» затримали чоловіка, причетного до встановлення та підриву саморобного вибухового пристрою біля будівлі ТЦК та СП у Дніпрі.

До слова, Служба безпеки України затримала двох неповнолітніх, які підірвали вибухівки біля райвідділку поліції у Харкові. За даними слідства, виконуючи завдання окупантів 8 та 9 грудня 2024 року підлітки підірвали вибухові пристрої біля відділень поліції у Слобідському та Холодногірському районах Харкова. Внаслідок подій ніхто не постраждав.