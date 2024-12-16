Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Теракт у Дніпрі: підозрюваному обрано запобіжний захід

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Теракт у Дніпрі: підозрюваному обрано запобіжний захід
Підозрюваному обрано тримання під вартою без права внесення застави
фото: Telegram/Офіс генпрокурора

Унаслідок вибуху в одному з центральних районів Дніпра загинула людина

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у скоєнні теракту в Дніпрі. 37-річний чоловік перебуватиме під вартою два місяці. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що спричинив загибель людини).

Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб.

Нагадаємо, внаслідок вибуху в одному з центральних районів Дніпра загинула людина, також є поранені, серед них – двоє поліцейських. Вони доставлені до лікарні, за їхнє життя зараз борються медики.

Як повідомлялося, правоохоронці «по гарячих слідах» затримали чоловіка, причетного до встановлення та підриву саморобного вибухового пристрою біля будівлі ТЦК та СП у Дніпрі.

До слова, Служба безпеки України затримала двох неповнолітніх, які підірвали вибухівки біля райвідділку поліції у Харкові. За даними слідства, виконуючи завдання окупантів 8 та 9 грудня 2024 року підлітки підірвали вибухові пристрої біля відділень поліції у Слобідському та Холодногірському районах Харкова. Внаслідок подій ніхто не постраждав.

Читайте також:

Теги: Дніпро теракт суд Офіс Генерального прокурора

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поїзд відправлятиметься з Дніпра щодня, крім середи, о 16:09 і прибуватиме до Харкова о 20:46
«Укрзалізниця» запускає новий поїзд із Дніпра до Харкова
10 грудня, 03:39
Виробництво 25 ракет типу «Орєшнік» на рік, ймовірно, є загальною потужністю російської оборонної промисловості на цьому етапі
Скільки ракет «Орєшнік» Росія може виробляти на рік: прогноз Defense Express 
5 грудня, 21:43
Призначення міністра єдності, заворушення в Сеулі. Головне за 3 грудня
Призначення міністра єдності, заворушення в Сеулі. Головне за 3 грудня
3 грудня, 21:02
Експравоохоронець зрадив Україну у 2014 році
Суд засудив ексвисокопосадовця «ДНР» до 12 років позбавлення волі
22 листопада, 12:30
На Харківщині поліція затримала підозрюваного в підпалі авто військовослужбовця
На Харківщині поліція затримала підозрюваного в підпалі авто військовослужбовця
22 листопада, 06:25
21 листопада Росія атакувала Дніпро балістичною ракетою
Удар міжконтинентальною ракетою по Дніпру. Заява Повітряних сил
21 листопада, 13:11
Масштабний вибух міг коштувати життя сотням людей у столиці США
ФБР запобігло масштабному теракту на Нью-Йоркській фондовій біржі
21 листопада, 10:45
Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
У столиці хлопець підірвав саморобний вибуховий пристрій біля держустанови
19 листопада, 14:09
Зловмисники вчиняли теракти у прифронтовому місті та шпигували за підрозділами Сил оборони
Підірвали авто військовослужбовця ЗСУ та готували теракти: у Харкові затримано агентів РФ
18 листопада, 10:28

Кримінал

Теракт у Дніпрі: підозрюваному обрано запобіжний захід
Теракт у Дніпрі: підозрюваному обрано запобіжний захід
ВАКС зняв електронний браслет з голови Антимонопольного комітету Кириленка
ВАКС зняв електронний браслет з голови Антимонопольного комітету Кириленка
Затримано неповнолітніх агентів РФ, які здійснили теракт у Харкові
Затримано неповнолітніх агентів РФ, які здійснили теракт у Харкові
На Майдані Незалежності чоловік пошкодив прапори та фото полеглих військових
На Майдані Незалежності чоловік пошкодив прапори та фото полеглих військових
На Рівненщині чоловік стріляв у натовп із автомата, є поранені
На Рівненщині чоловік стріляв у натовп із автомата, є поранені
ДТП із сімома загиблими у Львові: підозрюваний напідпитку втік з місця події
ДТП із сімома загиблими у Львові: підозрюваний напідпитку втік з місця події

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
499K
У масштабній ДТП біля Львова загинула донька української співачки
124K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 грудня: ситуація на фронті
44K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 грудня 2024
28K
Прогноз магнітних бур на 16-18 грудня: якою буде сонячна активність
25K
Демограф розповів, що буде з населенням України після війни
25K
Путін відмовляється зупинятися: нові заяви диктатора про посилення наступу на Україну

Новини

Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
Сьогодні, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
Вчора, 06:00
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
До України йде потужна хвиля снігопадів
14 грудня, 23:04
Фонд підтримки будівництва зеленої генерації в Україні. Інвестор анонсував гарні новини
14 грудня, 16:24

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua