Поблизу Єрусалиму стався теракт: загинула дитина

Триває операція з пошуку та затримання терористів

Одна із куль влучила 12-річній дитині в шию

Поблизу Єрусалиму невідомив обстріляв пасажирський автобус. Внаслідок стрілянини загинула 12-річна дитина, є поранені. Про це пише Times of Israel.

Зазначається, що після обстрілу транспорту нападник або нападники зникли з місця події.

Водій автобуса після стрілянини довіз людей, серед яких були поранені, до КПП «Менарот», де на нього вже чекали карети «швидкої допомоги».

Пізніше медики повідомили, що хлопчик помер від вогнепальних поранень, адже куля влучила дитині в шию.

Внаслідок теракту постраждала 40-річна жінка, в якої були вогнепальні поранення, а ще дві людини отримали порізи осколками скла, що розлетілися.

Наразі ізраїльські сили безпеки з'ясовують обставини теракту, перевіряють автобус після обстрілу.

На в'їзді до Бейт-Лехема були встановлені блокпости. Триває операція з пошуку та затримання терористів.

Нагадаємо, у листопаді в Пакистані внаслідок вибуху на залізничній станції у провінції Белуджистан загинули щонайменше 25 осіб. Серед них 14 – військовослужбовці. Ще понад 50 осіб зазнали поранень. Відомо, що бомба вибухнула в південно-західному місті Кветта, коли близько 100 пасажирів чекали на потяг до Равалпінді.