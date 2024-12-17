Папа Римський заявив, що на нього планувався подвійний теракт

Франциск продовжив триденну поїздку до шести іракських міст, сказавши тоді, що подорожував як «паломник миру». Його охороняли 10 тис. іракських поліцейських

На понтифіка готувалося два замахи, але їх викрили британська розвідка та іракська поліція

Папа Римський Франциск зробив заяву, що у 2021 році його ледь не вбили під час візиту в Ірак. Цією історією понтифік поділився у своїй майбутній автобіографії Spera («Надія»), уривки якої отримала газета Corriere della Sera у 88-й день народження Франциска.

За словами Папи Риського, йому наполегливо радили не їхати в Ірак у березні 2021 році, тому що тоді вирувала пандемія ковіду, особливо в місті Мосул, куди він і направлявся.

Однак Папа Римський сказав, що продовжить свою поїздку. Щойно Франциск прибув у Багдад, британська розвідка повідомила іракську поліцію про заплановані теракти. Одним з терористів-смертників була жінка, яка прямувала в Мосул, щоб підірвати себе під час папського візиту.

Згодом Франциск запитав службу безпеки Ватикану, що сталося з терористами-смертниками. «Командир відповів лаконічно: «Їх тут більше немає». Іракська поліція перехопила їх і змусила підірватися. Це мене теж вразило: навіть це отруйний плід війни», – йдеться в його книзі.

Франциск продовжив триденну поїздку до шести іракських міст, сказавши тоді, що подорожував як «паломник миру». Його охороняли 10 тис. іракських поліцейських, а ще у країні ввели комендантську годину, щоб обмежити поширення Covid-19.

Нагадаємо, нещодавно Папа Римський вперше відвідав французький острів Корсика. Там він помолився за мир, згадавши не лише українців, але й росіян. Його слова цитує Vatican News.

Як вказує ресурс, Папа Франциск молився про «довгоочікуваний мир для українського народу і російського народу». Він заявив: «Вони ж брати, двоюрідні брати. Хай порозуміються! Війна – це завжди поразка. Миру всьому світу!»

А нещодавно Папа Римський закликав міжнародну спільноту не припиняти молитву за мир у всьому світі та припинити вогонь «на всіх фронтах» до Різдва.

Також Папа Римський Франциск отримав новий електричний кабріолет G-Class від генерального директора Mercedes-Benz.