Папа Римський заявив, що на нього планувався подвійний теракт
На понтифіка готувалося два замахи, але їх викрили британська розвідка та іракська поліція
Папа Римський Франциск зробив заяву, що у 2021 році його ледь не вбили під час візиту в Ірак. Цією історією понтифік поділився у своїй майбутній автобіографії Spera («Надія»), уривки якої отримала газета Corriere della Sera у 88-й день народження Франциска.
За словами Папи Риського, йому наполегливо радили не їхати в Ірак у березні 2021 році, тому що тоді вирувала пандемія ковіду, особливо в місті Мосул, куди він і направлявся.
Однак Папа Римський сказав, що продовжить свою поїздку. Щойно Франциск прибув у Багдад, британська розвідка повідомила іракську поліцію про заплановані теракти. Одним з терористів-смертників була жінка, яка прямувала в Мосул, щоб підірвати себе під час папського візиту.
Згодом Франциск запитав службу безпеки Ватикану, що сталося з терористами-смертниками. «Командир відповів лаконічно: «Їх тут більше немає». Іракська поліція перехопила їх і змусила підірватися. Це мене теж вразило: навіть це отруйний плід війни», – йдеться в його книзі.
Франциск продовжив триденну поїздку до шести іракських міст, сказавши тоді, що подорожував як «паломник миру». Його охороняли 10 тис. іракських поліцейських, а ще у країні ввели комендантську годину, щоб обмежити поширення Covid-19.
Нагадаємо, нещодавно Папа Римський вперше відвідав французький острів Корсика. Там він помолився за мир, згадавши не лише українців, але й росіян. Його слова цитує Vatican News.
Як вказує ресурс, Папа Франциск молився про «довгоочікуваний мир для українського народу і російського народу». Він заявив: «Вони ж брати, двоюрідні брати. Хай порозуміються! Війна – це завжди поразка. Миру всьому світу!»
А нещодавно Папа Римський закликав міжнародну спільноту не припиняти молитву за мир у всьому світі та припинити вогонь «на всіх фронтах» до Різдва.
Також Папа Римський Франциск отримав новий електричний кабріолет G-Class від генерального директора Mercedes-Benz.
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