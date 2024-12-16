Затримано неповнолітніх агентів РФ, які здійснили теракт у Харкові

Фігуранти діяли окремо один від одного і кожен виконував «свій» теракт

Підліткам загрожує до 12 років позбавлення волі

Служба безпеки України затримала двох неповнолітніх, які підірвали вибухівки біля райвідділку поліції у Харкові. Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, виконуючи завдання окупантів 8 та 9 грудня 2024 року підлітки підірвали вибухові пристрої біля відділень поліції у Слобідському та Холодногірському районах Харкова. Внаслідок подій ніхто не постраждав.

«Ворожими агентами виявилися двоє 15-річних мешканців обласного центру – хлопець і дівчина. Окупанти завербували їх через Телеграм-канали з пошуку «легких» грошей. Встановлено, що фігуранти діяли окремо один від одного і кожен виконував «свій» теракт, але за інструкцією спільного куратора з РФ», – йдеться у повідомленні.

Так, для виконання «свого» завдання юнак власноруч підготував саморобну вибухівку. Для цього йому були надані детальні інструкції, зокрема, щоб він начинив вибуховий пристрій металевими кульками і встановив всередину детонатор для дистанційної активації.

Правоохоронці зауважують, що дівчина ж забрала вже готову вибухівку зі схованки. Потім кожен з підлітків самостійно замаскував вибухові пристрої у пакетах та залишив їх у контейнерах для сміття поблизу відділень поліції.

«Також поруч з цими будівлями зловмисники приховано встановили мобільні телефони, через які ворог здійснював дистанційно детонацію та фіксував на відео наслідки підривів. За наявними даними, через ці вибухи агресор сподівався посіяти панічні настрої і розхитати суспільно-політичну ситуацію у регіоні», – йдеться у повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Підліткам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за вчинення особливо тяжкого злочину.

Нагадаємо, що 8 грудня, стався вибух у Слобідському районі Харкова біля відділення поліції. Внаслідок вибуху будівля зазнала пошкоджень, проте обійшлося без постраждалих. Попередньо було встановлено, що невідомий вибуховий пристрій здетонував поблизу центрального входу в адміністративну будівлю територіального відділу поліції.

Згодом 9 грудня біля поліцейського відділку в Холодногірському районі Харкова невідомі також підірвали вибухівку, вибухом було пошкоджено вікна будівлі. Обійшлося без постраждалих.