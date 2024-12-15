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На фестивалі у Таїланді невідомі кинули вибухівку в натовп: є загиблі і поранені

Ірина Бура
glavcom.ua
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На фестивалі у Таїланді невідомі кинули вибухівку в натовп: є загиблі і поранені
Цього року тижневий фестиваль відвідало від 8 тис. до 9 тис. осіб, а напад стався в передостанню ніч заходу
фото: рятувальна група Umphang Rescue Group

Вибухівка здетонувала біля відкритої сцени, де танцювали люди

Щонайменше троє людей загинули і ще десятки осіб зазнали поранень після того, як на фестивалі в Таїланді спрацював вибуховий пристрій. Про це повідомляє ВВС.

Напад стався незадовго до опівночі за місцевим часом у п'ятницю на ярмарку Червоного Хреста Дой Лойфа, який щорічно проводиться в районі Умпханг у північній провінції Так. Зазначається, що вибухівка, яку кинули у натовп, здетонувала біля відкритої сцени, де танцювали люди.

За даними поліції, щонайменше 48 людей зазнали поранень, шестеро з них перебувають у критичному стані.

Правоохоронці зазначили, що двоє підозрюваних перебувають під вартою, але жодних звинувачень їм поки не висунуто. За деякими даними, вибух був спричинений саморобним вибуховим пристроєм.

Прем'єр-міністр Таїланду Петонгтан Чинават висловила співчуття сім'ям загиблих і поранених. Вона наказала поліції і службам безпеки розслідувати причину вибуху і допомогти постраждалим. Прем'єрка також розпорядилася збільшити кількість поліцейських для нагляду за всіма заходами фестивалю.

За даними місцевих ЗМІ, цього року тижневий фестиваль відвідало від 8 тис. до 9 тис. осіб, а напад стався в передостанню ніч заходу.

Нагадаємо, поблизу Єрусалиму невідомий обстріляв пасажирський автобус. Внаслідок стрілянини загинула 12-річна дитина, є поранені.

До слова, у листопаді в Пакистані внаслідок вибуху на залізничній станції у провінції Белуджистан загинули щонайменше 25 осіб. Серед них 14 – військовослужбовці. Ще понад 50 осіб зазнали поранень. Відомо, що бомба вибухнула в південно-західному місті Кветта, коли близько 100 пасажирів чекали на потяг до Равалпінді.

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Теги: теракт автобус вибух міністр потяг напад вибухівка фестиваль дитина Таїланд

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