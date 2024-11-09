У Пакистані терорист підірвав себе на залізничному вокзалі: 25 людей загинули

Місце вибуху бомби на залізничній станції в Кветті

Бомба вибухнула в південно-західному місті Кветта, коли близько 100 пасажирів чекали на потяг

У Пакистані внаслідок вибуху на залізничній станції у провінції Белуджистан загинули щонайменше 25 осіб. Серед них 14 – військовослужбовці. Ще понад 50 осіб зазнали поранень. Про це повідомляє AFP.

Відомо, що бомба вибухнула в південно-західному місті Кветта, коли близько 100 пасажирів чекали на потяг до Равалпінді.

«Серед 25 підтверджених загиблих 14 військовослужбовців», – сказав високопоставлений представник місцевої поліції Мухаммад Белудж.

Як інформує Sky News, понад 50 осіб зазнали поранень. Генеральний інспектор поліції Белуджистану Муззам Джах Ансарі заявив, що багато поранених перебувають у критичному стані.

Відповідальність за атаку взяло на себе сепаратистське угрупування «Визвольна армія Белуджистану», заявивши, що ціллю терориста-смертника були військовослужбовці.

Поліція також припускає, що йдеться про теракт, влаштований терористом-смертником. Розпочато розслідування. У місті запровадили режим надзвичайного стану.

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У Пакистані внаслідок вибуху на залізничній станції загинули щонайменше 25 осіб фото: AP

Нагадаємо, що озброєний конфлікт в Белуджистані триває з 1948 року і дотепер. Урядам Ірану й Пакистану протистоять націоналісти-белуджі, що домагаються незалежності розділеного народу. Конфлікт є етноконфесійним: в Ірані белуджі-суніти чинять опір персам-шиїтам, а в Пакистані белуджі-суніти тероризують шиїтів-хазарейців, які в цьому регіоні становлять меншість.

Приводом до виникнення конфлікту стало створення держави Пакистан, котрий включив к себе частину земель белуджів. Також белуджі-суніти відчувають певну дискримінацію в шиїтській Ісламській республіці Іран.