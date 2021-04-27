Найбільша фракція Європарламенту наполягає на жорстких санкціях проти Росії

28 квітня Європарламент обговорить, а потім визначиться щодо резолюції, яка засуджує нарощування російської військової присутності навколо України

Євродепутати пропонують відключити Росію від SWIFT і зупинити «Північний потік – 2»

Європейська народна партія, яка має найбільшу фракцію в Європарламенті, виступає за розширення санкцій проти Росії

Як повідомляє ЄП, 28 квітня Європейський парламент обговорить, а потім визначиться щодо резолюції, яка засуджує нарощування російської військової присутності навколо України, а також інші порушення прав людини і міжнародного порядку, зокрема, справу Навального і напад на Чехію з боку спецслужб РФ.

«Група Європейської народної партії вважає колективним обов'язком Європи підтвердити свою підтримку України і закликає держави-члени ЄС і Європейську комісію прийняти чіткі і рішучі заходи проти Росії в разі подальшої ескалації. Це повинно відбутися шляхом негайного припинення імпорту російської нафти і газу, зупинки будівництва трубопроводу «Північний потік – 2», виключення Росії з системи SWIFT і заморожування рахунків олігархів та заборони їм в'їзду в ЄС», – йдеться в повідомленні політсили.

Варто нагадати, що офіційний Берлін виступає проти посилення санкцій проти Росії, незважаючи на її агресію проти України і ситуацію навколо опозиціонера Олексія Навального.

Натомість напередодні Британія запровадила санкції проти 14 росіян.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Євросоюз запровадити нові санкції проти Росії через ескалацію на Донбасі і нарощування військ поблизу українських кордонів.

Тим часом, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що політика президента Росії Володимира Путіна спрямована на відновлення Російської імперії.