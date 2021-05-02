До українських підземних сховищ почали закачувати газ

Минулий сезон відбору виявився одним з найтриваліших

Розпочався сезон закачування газу до українських підземних сховищ (ПСГ). Про це повідомляє пресслужба «Укртрансгазу» на своїй сторінці у Facebook.

«Сезон закачування газу в українські ПСГ розпочато. Ми закінчили один з найдовших сезонів відбору газу», – йдеться в повідомленні.

За даними компанії, з жовтня минулого року було відібрано 13,2 млрд куб. м. газу (дані без урахування Вергунського ПСГ на тимчасово непідконтрольній території).

За оперативними даними на сайті «Уктрансгазу», закачування газу почалося 30 квітня, коли було закачано 3,85 млн кубометрів газу, і продовжилося 1 травня. А першим закачування розпочало Більче-Волицько-Угерське ПСГ.

Мінімум у сховищах склав 15,29 млрд кубометрів.

Нагадаємо, максимум газу у підземних сховищах України був досягнутий 20 жовтня 2020 року – 28,44 млрд кубометрів. Після цього Україна почала відбір газу.

Країна закінчила минулорічний опалювальний сезон із запасами газу на 4 млрд кубометрів більше, ніж у 2019 році. Станом на 7 квітня 2020 року в українських підземних сховищах газу знаходилося понад 15,8 млрд куб. м. газу.

Нагадаємо, що національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердила План розвитку газосховищ на 2021–2030 роки. Як розповіли в пресслужбі «Укртрансгазу», загальний обсяг інвестицій в інфраструктуру підземних сховищ газу в найближчі 10 років складатиме 13,69 млрд грн (без ПДВ).