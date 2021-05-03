У Німеччині закликають ЄС зайняти чітку позицію і посилити протидію Росії

Путтріх підкреслила, що «Росія Путіна поводиться не як надійний партнер ЄС, і аж ніяк як друг. Навпаки»

«США чітко позиціонують себе і тим самим вказують Росії, де кордон», - міністр землі Гессен Люція Путтріх

Німеччині і ЄС треба зайняти чітку позицію щодо Росії, яка чимдуж наближається до європейських кордонів в своїй агресивній зовнішній політиці, написала в колонці для The European Люція Путтріх, міністр у федеральних і європейських справах землі Гессен (ХДС). Про це повідомляє «Європейська правда».

«Росія Путіна поводиться не як надійний партнер ЄС, і аж ніяк як друг. Навпаки. Агресивна зовнішня політика, яку проводить Росія, дедалі наближає її до європейських кордонів. Це виклично для всіх нас, а тому має бути справжній рефлекс солідарності в ЄС», – пише Путтріх.

Вона відзначила, що відносини, у яких перебуває ЄС і Росія, є складними і «навряд чи можна просто виокремити якийсь один складний інцидент». А тому ЄС у протидії РФ має стати справжнім оплотом солідарності в сфері зовнішньої політики і безпеки.

«Якщо на будь-кого з нас нападуть, це вдарить по всіх нас. Це вимагає єдиного відчуття нашого «ми» у зовнішній політиці. Цього можна досягти, з одного боку, за рахунок сильного спільного голосу у зовнішній політиці, який черпає силу в єднанні. З іншого боку, в довгостроковій перспективі потрібна добре оснащена європейська армія», – вважає Путтріх.

«Ні. Зараз не час відмовлятися від Росії. Краще, щоб ми самі мали чітку позицію. Ми, тобто весь ЄС, не терпимо ніяких політичних вбивств, політичного ув'язнення та залякування. Ми рішуче реагуємо на провокації, незалежно від того, чи стосуються вони нас самих, чи наших друзів, ми не дозволяємо розділяти себе політично або економічно. І нам потрібна чітка позиція, а не лінія найменшого спротиву», – ідеться в матеріалі.

Путтріх підкреслила, що США чітко позиціонують себе і тим самим вказують Росії, де кордон, – і якщо ЄС хоче бути глобальним гравцем, він повинен так само чітко визначити свою позицію.

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