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    Європарламент вніс до резолюції відключення Росії від SWIFT

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    Найбільша фракція Європарламенту виступає за відключення Росії від системи SWIFT - Європарламент вніс до резолюції відключення Росії від SWIFT
    Найбільша фракція Європарламенту виступає за відключення Росії від системи SWIFT
    Фото з відкритих джерел

    Європейські депутати пропонують також відмовитися від російських нафти і газу та зупинити будівництво газопроводу «Північний потік-2»

    Європейський парламент вніс до резолюції пропозицію відключити РФ від системи міжнародних платежів SWIFT. Про це повідомляють російські ЗМІ.

    Як повідомляється, члени Європарламенту в проєкті документа пропонують також відмовитися від російських нафти і газу, в тому числі зупинити будівництво газопроводу «Північний потік-2». Такі заходи пропонується прийняти в тому випадку, якщо Москва продовжить агресію щодо України. Росію також закликають припинити нарощування військових сил, які загрожують сусідам.

    Окремим пунктом значиться пропозиція запроваджувати окремі санкції за корупцію. У такі чорні списки хочуть включати російських олігархів.

    Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров прокоментував можливість створення у Росії аналога SWIFT.

    26 квітня найбільша фракція Європейського парламенту – Європейська народна партія – запропонувала відключити Росію від SWIFT.

    SWIFT – міжнародна система передачі інформації та здійснення платежів між банками. До неї підключено понад 11 тисяч великих організацій у 200 країнах. Росія на сьогодні є одним з найактивніших учасників системи.

    Теги: Росія економіка санкції банк Європарламент технології фінанси
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