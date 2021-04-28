Європарламент вніс до резолюції відключення Росії від SWIFT
Європейські депутати пропонують також відмовитися від російських нафти і газу та зупинити будівництво газопроводу «Північний потік-2»
Як повідомляється, члени Європарламенту в проєкті документа пропонують також відмовитися від російських нафти і газу, в тому числі зупинити будівництво газопроводу «Північний потік-2». Такі заходи пропонується прийняти в тому випадку, якщо Москва продовжить агресію щодо України. Росію також закликають припинити нарощування військових сил, які загрожують сусідам.
Окремим пунктом значиться пропозиція запроваджувати окремі санкції за корупцію. У такі чорні списки хочуть включати російських олігархів.
Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров прокоментував можливість створення у Росії аналога SWIFT.
26 квітня найбільша фракція Європейського парламенту – Європейська народна партія – запропонувала відключити Росію від SWIFT.
SWIFT – міжнародна система передачі інформації та здійснення платежів між банками. До неї підключено понад 11 тисяч великих організацій у 200 країнах. Росія на сьогодні є одним з найактивніших учасників системи.