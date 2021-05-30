У Німеччині розпочався суд над чоловіком, який зберігав у льоху танк

Двом десяткам військових знадобилося близько 9 годин, щоб витягти з льоху танк, який важив майже 40 тонн

Згідно з німецьким законодавством, порушення правил поводження зі зброєю карається позбавленням волі терміном від 1 до 5 років

У німецькому місті Кіль почався суд над 84-річним чоловіком, якого звинувачують у зберіганні зброї та техніки епохи Другої світової війни у підвальному приміщенні власного маєтку. Про це повідомляє агенція DPA.

Літній колекціонер, окрім танка, мав зенітну установку та торпеду. Також були виявлені напівавтоматичні та автоматичні пістолети і більше тисячі набоїв. Прокуратура звинуватила чоловіка ще й у тому, що він має мінометний кулемет та автомати.

Обшуки маєтку, що відбулися 2015 року, перетворилися на дводенну операцію. Двом десяткам військових знадобилося близько 9 годин, щоб витягти з льоху танк, який важив майже 40 тонн. Обвинувачений стверджував, що купив його в Англії як металобрухт.

Згідно з німецьким законодавством, порушення правил поводження зі зброєю карається позбавленням волі терміном від 1 до 5 років. Особливо якщо буде доведено, що зброя є придатною для використання за призначенням.

Однак експерти, до яких звернувся суд, вважають, що лише виявлена зенітна зброя все ще може бути у бойовому стані, а решту вже неможливо застосувати.

Раніше повідомлялося, що у Нігерії бойовики вирішили звільнити з полону 14 викладачів та студентів університету, викрадених минулого місяця. Нігерійські правоохоронці виявили студентів після того, як викрадачі добровільно звільнили їх.

Нагадаємо, 16 грудня 2020 року пірати у Гвінейській затоці біля берегів Нігерії напали на суховантаж Stevia. Пірати взяли у заручники 8 моряків. З них шестеро – громадян України і двоє албанці. Наприкінці січня з полону нігерійських піратів було звільнено шестеро українських моряків.