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    У Німеччині розпочався суд над чоловіком, який зберігав у льоху танк

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    Двом десяткам військових знадобилося близько 9 годин, щоб витягти з льоху танк, який важив майже 40 тонн - У Німеччині розпочався суд над чоловіком, який зберігав у льоху танк
    Двом десяткам військових знадобилося близько 9 годин, щоб витягти з льоху танк, який важив майже 40 тонн
    Фото: dpa-international.com

    Згідно з німецьким законодавством, порушення правил поводження зі зброєю карається позбавленням волі терміном від 1 до 5 років

    У німецькому місті Кіль почався суд над 84-річним чоловіком, якого звинувачують у зберіганні зброї та техніки епохи Другої світової війни у підвальному приміщенні власного маєтку. Про це повідомляє агенція DPA.

    Літній колекціонер, окрім танка, мав зенітну установку та торпеду. Також були виявлені напівавтоматичні та автоматичні пістолети і більше тисячі набоїв. Прокуратура звинуватила чоловіка ще й у тому, що він має мінометний кулемет та автомати.

    Обшуки маєтку, що відбулися 2015 року, перетворилися на дводенну операцію. Двом десяткам військових знадобилося близько 9 годин, щоб витягти з льоху танк, який важив майже 40 тонн. Обвинувачений стверджував, що купив його в Англії як металобрухт.

    Згідно з німецьким законодавством, порушення правил поводження зі зброєю карається позбавленням волі терміном від 1 до 5 років. Особливо якщо буде доведено, що зброя є придатною для використання за призначенням.

    Однак експерти, до яких звернувся суд, вважають, що лише виявлена зенітна зброя все ще може бути у бойовому стані, а решту вже неможливо застосувати.

    Раніше повідомлялося, що у Нігерії бойовики вирішили звільнити з полону 14 викладачів та студентів університету, викрадених минулого місяця. Нігерійські правоохоронці виявили студентів після того, як викрадачі добровільно звільнили їх.

    Нагадаємо, 16 грудня 2020 року пірати у Гвінейській затоці біля берегів Нігерії напали на суховантаж Stevia. Пірати взяли у заручники 8 моряків. З них шестеро – громадян України і двоє албанці. Наприкінці січня з полону нігерійських піратів було звільнено шестеро українських моряків.

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    Теги: прокуратура суд зброя полон заручники
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    У Німеччині розпочався суд над чоловіком, який зберігав у льоху танк