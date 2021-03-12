Біля берегів Нігерії пірати атакували танкер з українцями: 15 членів екіпажу взято в полон

Серед викрадених можуть бути громадяни України

Пірати атакували танкер Davide B у Гвінейській затоці біля берегів Нігерії і захопили 15 з 21 членів екіпажу. На судні перебували моряки з України, Румунії та Філіппін.

Про це повідомив портал Trade Winds, який спеціалізується на питаннях безпеки на морі.

Зазначається, що група з дев'яти озброєних піратів скоїла напад 11 березня. Їм вдалося висадитися на борт танкера, який на той момент перебувало за дев'ять морських миль від східного кордону нігерійської виключної економічної зони.

Відомо, що танкер йшов під прапором Мальти. Утім, громадян якої країни пірати взяли в полон, не повідомляється.

За інформацією Fleetmon, танкер для перевезення рідких хімічних речовин здійснював комерційне плавання з Риги до Лагоса, Нігерія.

Нагадаємо, 16 грудня 2020 року пірати у Гвінейській затоці біля берегів Нігерії напали на суховантаж Stevia. Пірати взяли у заручники 8 моряків. З них шестеро – громадян України і двоє албанці. Наприкінці січня з полону нігерійських піратів було звільнено шестеро українських моряків.