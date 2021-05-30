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    У Нігерії викрадачі звільнили 14 раніше викрадених студентів та викладачів

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    Терористи викрали близько 20 студентів та викладачів із території університету Грінфільда у штаті Кадуна 20 квітня - У Нігерії викрадачі звільнили 14 раніше викрадених студентів та викладачів

    Терористи викрали близько 20 студентів та викладачів із території університету Грінфільда у штаті Кадуна 20 квітня

    Фото з відкритих джерел

    Викрадення великих груп людей із метою отримання викупу трапляється у Нігерії регулярно

    У Нігерії бойовики вирішили звільнити з полону 14 викладачів та студентів університету, викрадених минулого місяця.

    Про це повідомляє «Сіньхуа».

    Зазначається, що нігерійські правоохоронці виявили студентів після того, як викрадачі добровільно звільнили їх.

    Відомо, що бойовики викрали близько 20 студентів та викладачів із території університету Грінфільда у штаті Кадуна 20 квітня. Через три дні було виявлено тіла трьох студентів. Ще за три дні стало відомо іще про двох вбитих.

    Так, одного студента вдалося звільнити 1 травня, коли його батьки погодилися виплатити викуп, розмір якого не називається.

    Зазначимо, що викрадення великих груп людей із метою отримання викупу трапляється у Нігерії регулярно.

    Нагадаємо, 16 грудня 2020 року пірати у Гвінейській затоці біля берегів Нігерії напали на суховантаж Stevia. Пірати взяли у заручники 8 моряків. З них шестеро – громадян України і двоє албанці. Наприкінці січня з полону нігерійських піратів було звільнено шестеро українських моряків.

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    Теги: тероризм полон викрадення заручники Нігерія
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    У Нігерії викрадачі звільнили 14 раніше викрадених студентів та викладачів