У Єгипті назвали попередню причину смерті ексголовного розвідника України

Віктор Гвоздь помер під час дайвінгу

Віктор Гвоздь помер під час дайвінгу

Слідчі повідомляють, що за їхніми даними, у загибелі Гвоздя немає кримінального підґрунтя

Генеральна прокуратура Єгипту опублікувала перші підсумки розслідування загибелі під час дайвінгу колишнього глави Служби зовнішньої розвідки України Віктора Гвоздя.

Слідчі повідомляють, що за їхніми даними, у загибелі Гвоздя немає кримінального підґрунтя.

Друг Гвоздя, який займався дайвінгом разом із ним, розповів, що вони разом занурилися на глибину 40 метрів, після чого Гвоздь дуже швидко піднявся на поверхню.

Після швидкого підйому Гвоздь ще був живий. Йому намагалися надати екстрену медичну допомогу на місці й в лікарні.

Смерть наступила через різке кисневе виснаження організму, що почалося після різкого підйому з глибини.

Раніше ЗМІ повідомили, що 28 травня під час дайвінгу поблизу міста Дахаб (Єгипет) після занурення не піднявся з води колишній глава Служби зовнішньої розвідки.

Пізніше стало відомо, що Віктор Гвоздь був знайдений живим, однак медики не змогли нічим допомогти – він занадто довго пробув під водою.

Віктор Гвоздь був призначений главою Служби зовнішньої розвідки одразу після Майдану в лютому 2014 року. Звільнений указом Петра Порошенка 29 квітня 2016 року.

Він був президентом незалежного аналітичного центру геополітичних досліджень «Борисфен Інтел». Генерал-лейтенант, доктор військових наук.

Також був начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України у 2008-2010 роках. Віктор Гвоздь був активним учасником Революції гідності.

Колишній начальник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк свого часу вибачився перед ексголовою Служби зовнішньої розвідки Віктором Гвоздем за поширення помилкової інформації щодо нього.