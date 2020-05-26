Єврокомісія зібрала вже 9,5 млрд євро на розробку вакцини від коронавірусу



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Марафон зі збору коштів на вакцину від коронавірусу розпочався 4 травня

Єврокомісія у рамках глобального марафону зі збору коштів на розробку вакцини від коронавірусу зібрала вже 9,5 млрд євро. Про це повідомила у своєму Twitter президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Чудовий результат – пройдено перший етап глобального марафону збору коштів, який організовує Єврокомісія. Починаючи з 4 травня, уряди країн, організації, фонди та окремі особи надали загалом 9,5 млрд для боротьби з коронавірусом. Світ проявляє солідарність! Стежте за новинами, нова інформація буде у четвер», - написала Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, 4 травня Єврокомісія провела глобальну відеоконференцію-марафон зі збору коштів на розробку вакцини та ліків від коронавірусу. Того дня зібрали 7,4 млрд євро. З цієї суми, внески країн ЄС складають понад 4 мільйони євро.

Після того країни та окремі організації і приватні особи продовжили долучатися до ініціативи.

До відома, станом на 26 у світі з початку епідемії зафіксовано 5 495 061 інфікованих коронавірусом. З них померли 346 232 людини, одужали - 2 231 738 людей. Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1 662 302), Бразилія (374 898), Росія (353 427), Велика Британія (262 547), Іспанія (235 400), Італія (230 158), Франція (183 067), Німеччина (180 600) і Туреччина (157 814).

Коронавірус в Україні

Всього 21584

Хворіють 13365

Одужали 7575

Померли 644

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Як повідомлялося, в Україні станом на 26 травня зафіксовано вже понад 21,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби. За минулу добу заразились ще 339 людей. Це на 80 випадків більше, ніж днем раніше.

Напередодні головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна може уникнути другої хвилі коронавірусу за двох обставин.