У Німеччині внаслідок падіння з вишки радіозв’язку загинули троє робітників



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Офіс охорони праці регіональної ради міста Кассель розпочав розслідування трагічного випадку

За даними поліції, декілька людей бачили, як саме обвалилася платформа з людьми

У німецькій федеральній землі Гессен троє робітників загинули в результаті падіння з вишки радіозв’язку.

Про це повідомляє Welt.

Інцидент стався на вишці регіонального мовника Hoher Meissner.

Троє працівників, які проводили на спеціальній платформі профілактичні роботи, впали з 50-метрової висоти.

Офіс охорони праці регіональної ради міста Кассель розпочав розслідування трагічного випадку.

За даними поліції, декілька людей бачили, як саме обвалилася платформа з людьми. Правоохоронці опитують очевидців трагедії.

Нагадаємо, внаслідок отруєння випарами у каналізаційному колекторі на Рівненщині помер комунальник, ще двох госпіталізовано.

Джерело: Європейська правда