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    У світі

    У Німеччині внаслідок падіння з вишки радіозв’язку загинули троє робітників

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    Офіс охорони праці регіональної ради міста Кассель розпочав розслідування трагічного випадку - У Німеччині внаслідок падіння з вишки радіозв’язку загинули троє робітників
    Офіс охорони праці регіональної ради міста Кассель розпочав розслідування трагічного випадку

    За даними поліції, декілька людей бачили, як саме обвалилася платформа з людьми

    У німецькій федеральній землі Гессен троє робітників загинули в результаті падіння з вишки радіозв’язку.

    Про це повідомляє Welt.

    Інцидент стався на вишці регіонального мовника Hoher Meissner.

    Троє працівників, які проводили на спеціальній платформі профілактичні роботи, впали з 50-метрової висоти.

    Офіс охорони праці регіональної ради міста Кассель розпочав розслідування трагічного випадку.

    За даними поліції, декілька людей бачили, як саме обвалилася платформа з людьми. Правоохоронці опитують очевидців трагедії.

    Нагадаємо, внаслідок отруєння випарами у каналізаційному колекторі на Рівненщині помер комунальник, ще двох госпіталізовано.

    Джерело: Європейська правда

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