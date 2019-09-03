У Німеччині внаслідок падіння з вишки радіозв’язку загинули троє робітників
Офіс охорони праці регіональної ради міста Кассель розпочав розслідування трагічного випадку
За даними поліції, декілька людей бачили, як саме обвалилася платформа з людьми
У німецькій федеральній землі Гессен троє робітників загинули в результаті падіння з вишки радіозв’язку.
Про це повідомляє Welt.
Інцидент стався на вишці регіонального мовника Hoher Meissner.
Троє працівників, які проводили на спеціальній платформі профілактичні роботи, впали з 50-метрової висоти.
Офіс охорони праці регіональної ради міста Кассель розпочав розслідування трагічного випадку.
За даними поліції, декілька людей бачили, як саме обвалилася платформа з людьми. Правоохоронці опитують очевидців трагедії.
Нагадаємо, внаслідок отруєння випарами у каналізаційному колекторі на Рівненщині помер комунальник, ще двох госпіталізовано.
Джерело: Європейська правда