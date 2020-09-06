У Німеччині закликали Шредера піти з бізнесу в Росії
Сам Шредер мовчить і не хоче коментувати цю тему. Він має контракти на роботу та входить до керівних органів трьох великих російських компаній, підконтрольних Кремлю
«Якщо Шредер все ще має політичну порядність та сприйняття цінностей, то подальша співпраця з компаніями та установами, які залежать від такого уряду, для нього неможлива» – німецький депутат
Заступник голови парламентської фракції консервативного блоку (ХДС/ХСС) у Бундестазі Йоганн Вадефул закликав колишнього главу уряду ФРН Герхарда Шредера залишити посади в російських бізнес-структурах на тлі ситуації з отруєнням Навального.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Tagesspiegel.
«Ексканцлер Герхард Шредер повинен негайно відмовитись від своїх обов’язків і посад у Росії», – заявив Вадефул.
Він зазначив, що навіть якщо Москва заперечує відповідальність за отруєння Навального, як це було з попередніми вбивствами критиків російського режиму, колишній німецький канцлер не може ігнорувати це ні політично, ні морально. «Якщо Шредер все ще має політичну порядність та сприйняття цінностей, то подальша співпраця з компаніями та установами, які залежать від такого уряду, для нього неможлива», – сказав заступник голови парламентської фракції правлячої політичної сили.
На його думку, продовження співпраці означало б, «що Шредер щонайменше сприймає нелюдську поведінку», а відтак – «це було б глибоко не гідним колишнього федерального канцлера».
Таку позицію поділяє й депутат від партії Зелених Омід Нуріпур. «Коли керівництво СДПН застерігає від розмов про нові санкції проти Росії в ситуації, що склалася, виникає запитання про те, наскільки Шредер все ще впливає на СДПН сьогодні», – зауважив Нуріпур.
Сам Шредер мовчить і не хоче коментувати цю тему. Він має контракти на роботу та входить до керівних органів трьох великих російських компаній, підконтрольних Кремлю – «Роснефть» та Nord Stream AG (1 і 2), є одним з найбільших лобістів Путіна в Німеччині. За свої послуги отримує лише від «Роснефті» 600 тис. доларів на рік.
Як повідомляв «Главком», колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера переобрали головою ради директорів «Роснефти». Річні збори акціонерів відбулися 5 червня. Крім нього, до складу ради також переобрали главу дочірньої компанії «Газпром» Nord Stream 2 Маттіаса Варніга.
До слова, у першому випуску свого подкасту «Герхард Шредер – Порядок денний» колишній канцлер назвав посла Мельника «карликом з України», критика якого нікого не цікавить.
Нагадаємо, у МЗС різко відреагували на призначення Шредера головою ради директорів «Роснефти».