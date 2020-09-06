У Німеччині закликали Шредера піти з бізнесу в Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сам Шредер мовчить і не хоче коментувати цю тему. Він має контракти на роботу та входить до керівних органів трьох великих російських компаній, підконтрольних Кремлю Фото: Imago

«Якщо Шредер все ще має політичну порядність та сприйняття цінностей, то подальша співпраця з компаніями та установами, які залежать від такого уряду, для нього неможлива» – німецький депутат

Заступник голови парламентської фракції консервативного блоку (ХДС/ХСС) у Бундестазі Йоганн Вадефул закликав колишнього главу уряду ФРН Герхарда Шредера залишити посади в російських бізнес-структурах на тлі ситуації з отруєнням Навального.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Tagesspiegel.

«Ексканцлер Герхард Шредер повинен негайно відмовитись від своїх обов’язків і посад у Росії», – заявив Вадефул.

Він зазначив, що навіть якщо Москва заперечує відповідальність за отруєння Навального, як це було з попередніми вбивствами критиків російського режиму, колишній німецький канцлер не може ігнорувати це ні політично, ні морально. «Якщо Шредер все ще має політичну порядність та сприйняття цінностей, то подальша співпраця з компаніями та установами, які залежать від такого уряду, для нього неможлива», – сказав заступник голови парламентської фракції правлячої політичної сили.

На його думку, продовження співпраці означало б, «що Шредер щонайменше сприймає нелюдську поведінку», а відтак – «це було б глибоко не гідним колишнього федерального канцлера».

Таку позицію поділяє й депутат від партії Зелених Омід Нуріпур. «Коли керівництво СДПН застерігає від розмов про нові санкції проти Росії в ситуації, що склалася, виникає запитання про те, наскільки Шредер все ще впливає на СДПН сьогодні», – зауважив Нуріпур.

Сам Шредер мовчить і не хоче коментувати цю тему. Він має контракти на роботу та входить до керівних органів трьох великих російських компаній, підконтрольних Кремлю – «Роснефть» та Nord Stream AG (1 і 2), є одним з найбільших лобістів Путіна в Німеччині. За свої послуги отримує лише від «Роснефті» 600 тис. доларів на рік.

Наразі Шредер перебуває на службі у російських енергетичних компаніях удвічі довше, ніж був федеральним канцлером. «Невідомо, скільки грошей він заробив своїм зобов’язанням за цей період», – зауважує газета та додає, що німецька держава також виплачує колишньому канцлеру пенсію. Шредер бачить себе посередником, який культивує діалог з Росією. За всі роки він не сказав жодного критичного слова про главу російської держави Путіна – ні в контексті війни в Україні, ні після вбивства критиків Кремля в Росії, ні на тлі нападів на критиків режиму за кордоном. Улюбленими темами виступів Шредера є: вимоги скасувати санкції, введені ЄС через втручання Росії в Україну; надійність Росії як партнера у постачанні енергії; твердження, що мир і безпека в Європі можуть існувати лише з Росією, забуваючи при цьому про агресивну роль Москви на сході України.

Як повідомляв «Главком», колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера переобрали головою ради директорів «Роснефти». Річні збори акціонерів відбулися 5 червня. Крім нього, до складу ради також переобрали главу дочірньої компанії «Газпром» Nord Stream 2 Маттіаса Варніга.

До слова, у першому випуску свого подкасту «Герхард Шредер – Порядок денний» колишній канцлер назвав посла Мельника «карликом з України», критика якого нікого не цікавить.

Нагадаємо, у МЗС різко відреагували на призначення Шредера головою ради директорів «Роснефти».

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