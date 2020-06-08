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    У світі

    У МЗС різко відреагували на призначення Шредера головою ради директорів «Роснефти»

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    &laquo;П&rsquo;ята колона&raquo; в ЄС продовжує проштовхувати російські інтереси - У МЗС різко відреагували на призначення Шредера головою ради директорів «Роснефти»
    «П’ята колона» в ЄС продовжує проштовхувати російські інтереси

    «Плата за вірність Кремлю не забарилася. Шредер отримує чергові дивіденди!» – заступник міністра

    «П’ята колона» в ЄС продовжує проштовхувати російські інтереси і розхитувати європейську солідарність.

    Так у Twitter відреагував заступник міністра закордонних справ Василь Боднар на призначення колишнього канцлера Німеччини Ґергарда Шредера головою ради директорів «Роснефти».

    «Плата за вірність Кремлю не забарилася – Шредер отримує чергові дивіденди! «П’ята колона» в ЄС продовжує проштовхувати російські інтереси і розхитувати європейську солідарність», – написав він.

    Як повідомляв «Главком», колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера переобрали головою ради директорів «Роснефти». Річні збори акціонерів відбулися 5 червня. Крім нього, до складу ради також переобрали главу дочірньої компанії «Газпром» Nord Stream 2 Маттіаса Варніга.

    Нагадаємо, у першому випуску свого подкасту «Герхард Шредер – Порядок денний» колишній канцлер назвав посла Мельника «карликом з України», критика якого нікого не цікавить.

    Шредер, що був канцлером з 1998 по 2005 рік, сьогодні є головою наглядової ради російського нафтового гіганта «Роснефть», яка підпала під санкції ЄС, введені у 2014 році. Також він очолює наглядову раду Nord Stream AG монополіста «Газпром», що виконує проєкт трубопроводу, будівництво якого було призупинено через санкції США. До того ж є особистим другом президента Росії Володимира Путіна.

    Як повідомлялося, у відповідь на заяву Шредера, що Крим ніколи не повернеться до складу України, Мельник запропонував йому парі: »А що стосується безсоромної тези пана Шредера про те, що «жоден російський президент ніколи не віддасть Україні Крим», то хотілося б оголосити цьому 76-річному експолітику та топ-лобісту Кремля своєрідне парі: ще за його життя Крим неодмінно повернеться у лоно матері-України. Це так само очевидно, як і те, що сонце встає на Сході і сідає на Заході», – сказав посол.

    До слова, Шредер запропонував зняти санкції з Росії, запроваджені у відповідь на незаконну анексію нею Криму та збройну агресію на сході України, через їх, нібито, неефективність. 

    МЗС Німеччина Газпром Василь Боднар
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