У Німеччині затримали вченого, який шпигував на користь Росії

Чоловік надав інформацію про університет, у якому працював, і отримав натомість грошові суми готівкою

У Німеччині затримали російського вченого, який шпигував на користь Росії. Він працював в одному з університетів, повідомляє Le Figaro.

Прокуратура Карлсруе повідомила, що чоловік, який був науковим співробітником вишу, в період з жовтня до червня торік як мінімум тричі зустрічався з агентом російської зовнішньої розвідки.

На двох із цих зустрічей він надав інформацію про університет і отримав натомість грошові суми готівкою.

Більше про цю людину нічого невідомо крім того, що він був співробітником «науково-технічної кафедри».

Також видання зазначає, що в останні роки російські спецслужби різко активізувалися в Європі. Російських шпигунів виявляли в Італії, Болгарії, Нідерландах, Австрії, Франції та Чехії та інших країнах.

Раніше Польська Агенція внутрішньої безпеки затримала колишнього діяча проросійської партії «Зміна» Януша Н. за підозрою у шпигунстві на користь РФ.

Також до трьох років позбавлення волі засудив суд данського міста Аальборг російського громадянина Олексія Нікіфорова, якого було визнано винним у шпигунстві.

Нагадаємо, що у квітні контррозвідка Служби безпеки України повідомила про затримання на території Волинської області громадянина Білорусії, що провадив розвідувальну діяльність за дорученням білоруського КДБ.