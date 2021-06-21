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    У Німеччині затримали вченого, який шпигував на користь Росії

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    В останні роки російські спецслужби різко активізувалися в Європі - У Німеччині затримали вченого, який шпигував на користь Росії
    В останні роки російські спецслужби різко активізувалися в Європі
    Фото: з відкритих джерел

    Чоловік надав інформацію про університет, у якому працював, і отримав натомість грошові суми готівкою

    У Німеччині затримали російського вченого, який шпигував на користь Росії. Він працював в одному з університетів, повідомляє Le Figaro.

    Прокуратура Карлсруе повідомила, що чоловік, який був науковим співробітником вишу, в період з жовтня до червня торік як мінімум тричі зустрічався з агентом російської зовнішньої розвідки.

    На двох із цих зустрічей він надав інформацію про університет і отримав натомість грошові суми готівкою.

    Більше про цю людину нічого невідомо крім того, що він був співробітником «науково-технічної кафедри».

    Також видання зазначає, що в останні роки російські спецслужби різко активізувалися в Європі. Російських шпигунів виявляли в Італії, Болгарії, Нідерландах, Австрії, Франції та Чехії та інших країнах.

    Раніше Польська Агенція внутрішньої безпеки затримала колишнього діяча проросійської партії «Зміна» Януша Н. за підозрою у шпигунстві на користь РФ.

    Також до трьох років позбавлення волі засудив суд данського міста Аальборг російського громадянина Олексія Нікіфорова, якого було визнано винним у шпигунстві.

    Нагадаємо, що у квітні контррозвідка Служби безпеки України повідомила про затримання на території Волинської області громадянина Білорусії, що провадив розвідувальну діяльність за дорученням білоруського КДБ.

    Теги: прокуратура Суми суд партії КДБ чоловік університет
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    У Німеччині затримали вченого, який шпигував на користь Росії