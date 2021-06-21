Порошенко разом із волонтерами доправив на фронт потужну систему відеоспостереження

42 кілометри, 10% протяжності лінії фронту, на яких стоїть 10 ОГШБр, тепер оснащені системою відеоспостереження і розвідки

Для 10 ОГШБр, яка контролює 10% лінії фронту, купили повний комплект оснащення, повідомляє лідер партії «Європейська Солідарність»

Волонтери привезли на фронт чергову партію обладнання для тактичного відеоспостереження – про це на своїй сторінці у Facebook повідомив лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Разом із волонтерами для 10 ОГШБр, яка контролює 10% лінії фронту, купили повний комплект оснащення – пише Порошенко.

«42 кілометри, 10% протяжності лінії фронту, на яких стоїть 10 ОГШБр, тепер оснащені системою відеоспостереження і розвідки. Тепер наші хлопці захищені, менше ризикують, переміщуючись під ворожим прицілом. І усе це ми з вами зробили разом», – зазначив п’ятий президент.

«Ми спільно зібрали більше 2 мільйонів гривень для повного оснащення 10 ОГШБр. Попереду ще 10% лінії фронту і наступна бригада, яку ми оснастимо такою ж системою відеоспостереження і розвідки. Продовжимо захищати наших воїнів, боронити українську землю, як ми це робили, починаючи з 2014 року. Волонтери і добровольці в умовах не зовсім ефективних дій влади робитимуть свою справу разом», – наголошує Порошенко.

Депутат Київської міської ради, ветеран війни проти російської агресії Олександр Погребиський, який доправив обладнання на фронт, пише, що це обладнання – вже для третього батальйону. «А згодом ми передамо бригадний комплекс, який замикає батальйони в єдину систему спостереження, що дозволяє оперативно приймати рішення на всіх рівнях», – зазначає Погребиський.

Він наголосив, що через тривалу заборону на активну роботу контрснайперських пар такі комплекси є дуже важливими з точки зору збереження життя та здоров’я військових.

«Ця система дозволяє без зайвого наражання на небезпеку вести спостереження за зоною відповідальності того чи іншого підрозділу. Тепер важливою є задача, щоб ми разом з вами продовжили комплектувати наступні 40-50 км лінії фронту», – додав Погребиський.

«Про полуницю, камери спостереження, комп’ютери, джерела безперебійного живлення, генератори, відеореєстратори і ще довгий список усього. Проект вартістю понад 2 млн грн, проект протяжністю в 42 кілометри, багато цифр, можете самі порахувати «собівартість» на метр. Але це все – це про життя наших військових, які тепер можуть бути більш захищеними, які тепер можуть менше переміщатися під прицілом, які знову відчувають турботу народу», – зауважив радник п’ятого Президента Юрій Бірюков.

«Тепер наступні 10%, наступна бригада вже вибрана», – додав він.

Як відомо, 27 травня Петро Порошенко під час поїздки на Донеччину передав 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді комплект відеоспостереження.

Ще один комплект відеоспостереження та оптичної розвідки для батальйону 10 ОГШБр був придбаний на початку червня. Як розповів п’ятий Президент України, активісти ГО «Справа Громад» спільно з українцями шляхом краудфандингу всього за два дні зібрали кошти й купили вкрай важливе обладнання для українських військових.

Раніше п‘ятий президент України Петро Порошенко у ході свого візиту до Туреччини, мав зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм.