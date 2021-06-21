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    Порошенко разом із волонтерами доправив на фронт потужну систему відеоспостереження

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    42 кілометри, 10% протяжності лінії фронту, на яких стоїть 10 ОГШБр, тепер оснащені системою відеоспостереження і розвідки - Порошенко разом із волонтерами доправив на фронт потужну систему відеоспостереження
    42 кілометри, 10% протяжності лінії фронту, на яких стоїть 10 ОГШБр, тепер оснащені системою відеоспостереження і розвідки
    Фото: eurosolidarity.org

    Для 10 ОГШБр, яка контролює 10% лінії фронту, купили повний комплект оснащення, повідомляє лідер партії «Європейська Солідарність»

    Волонтери привезли на фронт чергову партію обладнання для тактичного відеоспостереження – про це на своїй сторінці у Facebook повідомив лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Разом із волонтерами для 10 ОГШБр, яка контролює 10% лінії фронту, купили повний комплект оснащення – пише Порошенко.

    «42 кілометри, 10% протяжності лінії фронту, на яких стоїть 10 ОГШБр, тепер оснащені системою відеоспостереження і розвідки. Тепер наші хлопці захищені, менше ризикують, переміщуючись під ворожим прицілом. І усе це ми з вами зробили разом», – зазначив п’ятий президент.

    «Ми спільно зібрали більше 2 мільйонів гривень для повного оснащення 10 ОГШБр. Попереду ще 10% лінії фронту і наступна бригада, яку ми оснастимо такою ж системою відеоспостереження і розвідки. Продовжимо захищати наших воїнів, боронити українську землю, як ми це робили, починаючи з 2014 року. Волонтери і добровольці в умовах не зовсім ефективних дій влади робитимуть свою справу разом», – наголошує Порошенко.

    Депутат Київської міської ради, ветеран війни проти російської агресії Олександр Погребиський, який доправив обладнання на фронт, пише, що це обладнання – вже для третього батальйону. «А згодом ми передамо бригадний комплекс, який замикає батальйони в єдину систему спостереження, що дозволяє оперативно приймати рішення на всіх рівнях», – зазначає Погребиський.

    Він наголосив, що через тривалу заборону на активну роботу контрснайперських пар такі комплекси є дуже важливими з точки зору збереження життя та здоров’я військових.

    «Ця система дозволяє без зайвого наражання на небезпеку вести спостереження за зоною відповідальності того чи іншого підрозділу. Тепер важливою є задача, щоб ми разом з вами продовжили комплектувати наступні 40-50 км лінії фронту», – додав Погребиський.

    «Про полуницю, камери спостереження, комп’ютери, джерела безперебійного живлення, генератори, відеореєстратори і ще довгий список усього. Проект вартістю понад 2 млн грн, проект протяжністю в 42 кілометри, багато цифр, можете самі порахувати «собівартість» на метр. Але це все – це про життя наших військових, які тепер можуть бути більш захищеними, які тепер можуть менше переміщатися під прицілом, які знову відчувають турботу народу», – зауважив радник п’ятого Президента Юрій Бірюков.

    «Тепер наступні 10%, наступна бригада вже вибрана», – додав він.

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    Порошенко разом із волонтерами доправив на фронт потужну систему відеоспостереження
    Порошенко разом із волонтерами доправив на фронт потужну систему відеоспостереження
    Порошенко разом із волонтерами доправив на фронт потужну систему відеоспостереження
    Порошенко разом із волонтерами доправив на фронт потужну систему відеоспостереження
    Порошенко разом із волонтерами доправив на фронт потужну систему відеоспостереження
    Фото: eurosolidarity.org

    Як відомо, 27 травня Петро Порошенко під час поїздки на Донеччину передав 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді комплект відеоспостереження.

    Ще один комплект відеоспостереження та оптичної розвідки для батальйону 10 ОГШБр був придбаний на початку червня. Як розповів п’ятий Президент України, активісти ГО «Справа Громад» спільно з українцями шляхом краудфандингу всього за два дні зібрали кошти й купили вкрай важливе обладнання для українських військових.

    Раніше п‘ятий президент України Петро Порошенко у ході свого візиту до Туреччини, мав зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм.

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    Теги: Петро Порошенко Європейська солідарність депутат ветеран партії добровольці активісти Facebook президент опозиція радник час
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    Порошенко разом із волонтерами доправив на фронт потужну систему відеоспостереження