Вчений Інституту біохімії: Обмежень, які ввела влада, недостатньо

За словами Галицького, Київ та область запізно запровадили локдаун

Карантинні обмеження, які ввела влада, недостатні для зменшення навантаження на лікарні. Навіть для червоної зони вони залишаються досить м’якими. Про це в інтерв’ю Главкому розповів вчений-біохімік, старший науковий співробітник Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України, кандидат біологічних наук Володимир Галицький.

Галицький зазначив, що Україні зараз потрібен повномасштабний карантин – це б дещо зменшило навантаження на лікарні.

«Звертаю увагу, різке соціальне напруження викличе неможливість госпіталізації важкохворих, які потребуватимуть кисневої підтримки. Унаслідок неможливості надати медичну допомогу різко зросте смертність, а родичі хворих будуть доведені до відчаю», – сказав він.

Учений-біохімік переконаний, що ті обмеження, які ввела влада, – недостатні: «Навіть для червоної зони вони залишаються досить м’якими. Необхідно вживати таких заходів, як торік. Весняну хвилю тоді нам вдалося загасити, але цей позитивний досвід влада не зрозуміла й не оцінила».

За словами Галицького, Київ та область запізно запровадили локдаун. «Ба більше, воно є частковим як територіально, так і щодо об’єму запроваджених обмежувальних заходів. Завданням обмежувальних заходів як таких є суттєве зменшення кількості контактів між людьми. Локдаун мав вводитися вже на початку березня, коли після зими відновився ріст захворюваності. Але хоча б щось уже розпочато», – сказав він.

Нагадаємо, Київ оголошує жорсткий карантин із 20 березня на три тижні. На час локдауна закриються ТРЦ, кіно, музеї, театри, буде заборонено обслуговування відвідувачів у закладах громадського харчування.

У зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом посилюється карантин у Київській області. Зокрема, закриваються кафе, ресторани і ТРЦ.

У Львові діють посилені карантинні обмеження з 19 по 28 березня. Зокрема, у місті закрили музеї, театри, ТРЦ, заборонено проводити масові заходи, непродовольчі магазини можуть продовжувати роботу тільки на видачу попередньо оформлених замовлень.