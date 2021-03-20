У Києві почав діяти тритижневий локдаун: список заборон
Жорсткі обмеження запроваджено до 9 квітня включно
З сьогоднішнього дня, 20 березня, у зв’язку із погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус у Києві почали діяти суворі карантинні обмеження.
Що заборонено:
- робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали)
- робота торговельно-розважальних центрів
- проведення релігійних богослужінь, якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 квадратних метрів на одну особу.
- проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших).
- присутність глядачів на спортивних змаганнях.
- заклади громадського харчування працюватимуть винятково на винос.
Що дозволено:
- робота продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії.
- працюватимуть – за дотримання суворих норм та без роботи кафе – автозаправочні станції.
- працюватимуть перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом
- столичний метрополітен може ввести обмеження в години пік
- фітнес та спортивні зали працюватимуть за попереднім записом, але без групових занять
- поки працюватимуть дитячі садочки. Школи після канікул повернуться до навчання, але дистанційно.
Окрім підприємств критичної інфраструктури, усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу, а також приватний бізнес повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи.
Громадський транспорт столиці працюватиме у звичному режимі з дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму, а також з заповненістю місць для сидіння на 50%.
«Ці обмеження ми запроваджуємо на три тижні – до 9 квітня включно. Я закликаю всіх поставитися свідомо та відповідально до ситуації та дотримання обмежень, які будуть запроваджені! Нам потрібно виграти час і зробити все, щоб не сталося колапсу медичної системи. Щоб не наражати на небезпеку життя людей!» – наголошував мер Києва Віталій Кличко.
Зазначимо, 19 березня Міністерство охорони здоров’я України оновило розподіл країни на карантинні зони. У «червону» зону, крім чотирьох областей, потрапив Київ.