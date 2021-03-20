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    У Києві почав діяти тритижневий локдаун: список заборон

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    Столичний метрополітен може ввести обмеження в години пік - У Києві почав діяти тритижневий локдаун: список заборон
    Столичний метрополітен може ввести обмеження в години пік

    Жорсткі обмеження запроваджено до 9 квітня включно

    З сьогоднішнього дня, 20 березня, у зв’язку із погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус у Києві почали діяти суворі карантинні обмеження.

    Що заборонено:

    • робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали)
    • робота торговельно-розважальних центрів
    • проведення релігійних богослужінь, якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 квадратних метрів на одну особу.
    • проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших).
    • присутність глядачів на спортивних змаганнях.
    • заклади громадського харчування працюватимуть винятково на винос.

    Що дозволено:

    Окрім підприємств критичної інфраструктури, усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу, а також приватний бізнес повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи.

    Громадський транспорт столиці працюватиме у звичному режимі з дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму, а також з заповненістю місць для сидіння на 50%.

    «Ці обмеження ми запроваджуємо на три тижні – до 9 квітня включно. Я закликаю всіх поставитися свідомо та відповідально до ситуації та дотримання обмежень, які будуть запроваджені! Нам потрібно виграти час і зробити все, щоб не сталося колапсу медичної системи. Щоб не наражати на небезпеку життя людей!» – наголошував мер Києва Віталій Кличко.

    Зазначимо, 19 березня Міністерство охорони здоров’я України оновило розподіл країни на карантинні зони. У «червону» зону, крім чотирьох областей, потрапив Київ.

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    Теги: Київ громадський транспорт навчання карантин столиця харчування перевезення коронавірус фітнес
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