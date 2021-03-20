У Києві почав діяти тритижневий локдаун: список заборон

Жорсткі обмеження запроваджено до 9 квітня включно

З сьогоднішнього дня, 20 березня, у зв’язку із погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус у Києві почали діяти суворі карантинні обмеження.

Що заборонено:

робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали)

робота торговельно-розважальних центрів

проведення релігійних богослужінь, якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 квадратних метрів на одну особу.

проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших).

присутність глядачів на спортивних змаганнях.

заклади громадського харчування працюватимуть винятково на винос.

Що дозволено:

робота продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії.

працюватимуть – за дотримання суворих норм та без роботи кафе – автозаправочні станції.

працюватимуть перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом

столичний метрополітен може ввести обмеження в години пік

фітнес та спортивні зали працюватимуть за попереднім записом, але без групових занять

поки працюватимуть дитячі садочки. Школи після канікул повернуться до навчання, але дистанційно.

Окрім підприємств критичної інфраструктури, усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу, а також приватний бізнес повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи.

Громадський транспорт столиці працюватиме у звичному режимі з дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму, а також з заповненістю місць для сидіння на 50%.

«Ці обмеження ми запроваджуємо на три тижні – до 9 квітня включно. Я закликаю всіх поставитися свідомо та відповідально до ситуації та дотримання обмежень, які будуть запроваджені! Нам потрібно виграти час і зробити все, щоб не сталося колапсу медичної системи. Щоб не наражати на небезпеку життя людей!» – наголошував мер Києва Віталій Кличко.

Зазначимо, 19 березня Міністерство охорони здоров’я України оновило розподіл країни на карантинні зони. У «червону» зону, крім чотирьох областей, потрапив Київ.