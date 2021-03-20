Степанов розповів, коли вакцина від коронавірусу може з’явитися в аптеках

Глава МОЗ стверджує, що Україна зможе забезпечити кожного громадянина безкоштовною вакциною від коронавірусу

МОЗ не займається питанням поставок вакцин до аптек

Вакцина від коронавірусу може з’явиться у вільному продажу в Україні не раніше літа-осені 2021 року.

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов в ефірі каналу «Україна 24».

Степанов стверджує, що Україна зможе забезпечити кожного громадянина безкоштовною вакциною від коронавірусу.

Він також нагадав, що МОЗ не займається питанням поставок вакцин до аптек.

«На моє переконання, раніше літа або навіть осені на комерційному ринку вони навряд чи з'являться», – заявив він.

Нагадаємо, 18 березня в Україні вперше вакцинували понад 10 тисяч людей за добу. Вакцинацію здійснювали 210 мобільних бригад з імунізації.

Станом на 18 березня в країні прищепили понад 80 тисяч осіб, одна українка отримала вже дві дози вакцини.

До слова, в Україні понад 284 тисячі осіб записались у чергу на вакцинацію проти коронавірусу.

Також МОЗ видав наказ, згідно з яким ветерани української воєнної Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил на Донбасі тепер зможуть зробити щеплення надлишковими дозами вакцини Covishield позачергово.

За добу 18 березня в Україні виявлено 15850 нових хворих на Covid-19. Це на 797 осіб більше, ніж за попередню добу.