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    За минулу добу в Україні виявлено 15292 нових хворих на коронавірус

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    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ та Львівській області - За минулу добу в Україні виявлено 15292 нових хворих на коронавірус

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ та Львівській області

    Минулої доби від коронавірусу померли 260 людей

    За минулу добу, 19 березня, в Україні виявлено 15292 нових хворих на Covid-19. Це на 558 осіб менше, ніж за попередню добу.

    Вчора було госпіталізовано 4369 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 260 пацієнтів, одужали 5190 осіб. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    Здійснено тестувань за добу – 114719 (зокрема методом ПЛР – 50800, методом ІФА – 23398, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40521).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1535218 осіб;
    • одужало – 1253972 особи;
    • летальних випадків – 29775;
    • проведено ПЛР-тестувань – 7624537.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1070), Львівській (1180), Дніпропетровській (1104), Житомирській (1082) та Одеській (1037) областях.

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    Нагадаємо, за минулу добу, 18 березня, в Україні виявлено 15850 нових хворих на Covid-19. Це на 797 осіб більше, ніж за попередню добу.

    Було госпіталізовано 4444 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 262 пацієнти, одужали 4592 особи.

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    Теги: Київ Україна Максим Степанов хвороби епідемія коронавірус
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